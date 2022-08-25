حكم إبقاء مطور تورنادو كاش في السجن لمدة ٩٠ يومًا يثير ردود فعل عنيفة

تام شمس - الخميس 25 أغسطس 2022 05:50 مساءً - حكم قاضٍ في هولندا بأنه يتعين على أليكسي بيرتسيف، مطور تورنادو كاش، البقاء في السجن لمدة ٩٠ يومًا أخرى أثناء انتظار توجيه اتهامات. وفي حيرة من القرار، احتشد مجتمع العملات المشفرة للمطالبة بالإفراج عن المطور.
ففي تغريدة، جادل ريان آدامز في شركة كريبتو إنفستو أن المطور فعل شيئًا جيدًا للجمهور حيث كتب التعليمات البرمجية لتورنيدو كاش. ثم أوضح عضو المجتمع أن "عددًا قليلًا من الأشرار" قرروا استخدام كود بيرتسيف والآن يتعين على المطور تحمل العواقب.
وإلى جانب آدامز، أشارت باحثة العملات المشفرة جيل غونتر أيضًا إلى عدم وجود معلومات كافية بشأن اعتقال بيرتسيف. ووصفت غونتر حالة الاتهامات بأنها مربكة وعرّفت الوضع بأنه "مشكلة مخيفة".
في أمستردام، تجمّع المتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن المطور، حيث حث المتظاهرون الحكومة على القبض على المجرمين وليس المطورين وهم يهتفون "المصدر المفتوح ليس جريمة".
كما انتقد مدرس التشفير ماثيو غرين الشرطة الهولندية لتحركها لاعتقال بيرتسيف. حيث قال إنه في حين أنه ليس لديه أي فكرة عما فعله المطور حتى يستحق الاعتقال، يبدو أن الشرطة لا تعرف أيضًا.
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