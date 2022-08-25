إنفيديا تذكر رؤية محدودة لتأثير تعدين العملات المشفرة على نتائج الربع الثاني

تام شمس - الخميس 25 أغسطس 2022 03:52 مساءً - تقول كوليت كريس، المديرة المالية لعملاق بطاقات الرسومات إنفيديا، إن الشركة لم تتمكن من تقدير انخفاض الطلب على تعدين العملات المشفرة الذي أثر على نتائج الربع الثاني، والتي لم ترقَ إلى مستوى توقعات المحللين يوم الأربعاء.

حيث أصدرت شركة الرقائق العملاقة نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في ٣١ يوليو، والتي كشفت عن انخفاض بنسبة ١٩٪ على أساس ربع سنوي في الإيرادات إلى ٦,٥ مليارات دولار، بينما انخفض صافي الدخل ٥٩٪ إلى ٦٥٦ مليون دولار.

وقد انخفضت إيرادات قسم الألعاب، والذي يتضمن مبيعات وحدات معالجة الرسومات المتطورة، بنسبة ٤٤٪ في الإيرادات عن الربع السابق لتصل إلى ٢,٠٤ مليار دولار، وهو ما عزته إنفيديا إلى "ظروف السوق الصعبة".

حيث قالت كريس، التي تشغل أيضًا منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة، إن إنفيديا لديها رؤية محدودة حول كيفية تأثير سوق العملات المشفرة على الطلب على منتجات الألعاب الخاصة بهم:

"إن وحدات معالجة الرسومات الخاصة بنا قادرة على تعدين العملات المشفرة، على الرغم من أننا نمتلك رؤية محدودة لمدى تأثير ذلك على طلبنا الإجمالي على وحدة معالجة الرسومات."

وأضافت: "نحن غير قادرين على التحديد الكمي الدقيق لمدى مساهمة انخفاض تعدين العملات المشفرة في انخفاض الطلب على الألعاب".

في حين تم تصميم وحدات معالجة الرسوم (GPU) الخاصة بعملاق الرقائق لأغراض الألعاب، فقد ساهم ارتفاع الطلب على أنشطة تعدين العملات الرقمية على مدار السنوات القليلة الماضية في زيادة سعر سهم الشركة بنسبة ٣٢٠٪ على مدار السنوات الخمس الماضية.

ولكن أوضحت كريس أن انخفاض أسعار العملات المشفرة والتغيرات في آلية الإجماع قد أثرت في الماضي على الطلب على منتجاتها والقدرة على تقديرها: