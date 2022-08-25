"أتوزي ينتصر" - بيتبوي تُسقط الدعوى القضائية بعد جمع مبلغ ٢٠٠ ألف دولار من الدفاع

تام شمس - الخميس 25 أغسطس 2022 12:48 مساءً - قال بن أرمسترونغ، الرجل الذي يقف وراء بيتبوي كريبتو، إنه يسقط دعوى التشهير ضد زميله صانع محتوى اليوتيوب، إرلينغ منغشويل جونيور، الذي يشتهر باسم أتوزي.

حيث رفع أرمسترونغ الدعوى رسميًا ضد منغشويل يوم ١٢ أغسطس ردًا على مقطع فيديو في نوفمبر ٢٠٢١ بعنوان "هذا اليوتيوبر يخدع معجبيه ... بيتبوي كريبتو"، والذي زعم أن أرمسترونغ كان يروج بشكل غير أمين لأصول مشكوك فيها لجمهوره مثل PAMP لتحقيق مكاسبه الخاصة، وكان يسعى للحصول على ٧٥٠٠٠ دولار كتعويض عن المحنة.

ومع ذلك، اقترح ارمسترونغ في بث مباشر يوم الأربعاء أنه يتراجع الآن عن الشكوى بعد أن تمكن منغشويل من جمع أكثر من ٢٠٠ ألف دولار للدفاع عن نفسه.

أوضح مستخدم اليوتيوب في مجال العملات المشفرة أنه قدم شكوى في البداية بهدف إقناع منغشويل بإزالة الفيديو وأشار إلى أنه لا يريد بالفعل متابعة إجراءات المحكمة.

ومع ذلك، أوضح أرمسترونغ أن أتوزي لديه الآن ما يكفي لتغطية التكاليف القانونية، ومع قيام متداول عملات مشفرة/ مقدم بودكاست بارز مثل كوبي (جوردا فيش) بالتبرع بمبلغ ١٠٠٠٠٠ دولار للقضية، فقد ذهب النزاع إلى أبعد مما كان ينوي في البداية،

"لذلك سنقوم بإسقاط الدعوى، وأنا آسف أن هذا أصبح علنيًا، أنا آسف لأن هذا قد أسيء تفسيره، لكني أريدكم فقط أن تفهموا سبب قيامي بذلك. لم يكن الأمر يتعلق بدعوى تهريجية".

"عندما يشير أحدهم إلى أنك قد تكون في مشكلة من هيئة الأوراق المالية والبورصات، فهذا ليس أمرًا تافهًا، بل هي مسألة خطيرة للغاية. ومن وجهة نظري، حاولت الدفاع عن سمعتي، وحاول إقناعه بإزالة الفيديو الذي يحتوي حرفيًا على معلومات خاطئة، كان هذا كل ما أردته".

في وقت كتابة هذه السطور، كان فيديو أتوزي لا يزال قيد التشغيل وحصد ما يقرب من ١٩٠ ألف مشاهدة. وفي البث المباشر لبيتبوي، ناشد أرمسترونغ منغشويل على الأقل تعديل أجزاء من الفيديو الذي أثار استياءه. لكن في النهاية، أشار أرمسترونغ إلى أن أتوزي قد "انتصر".

وتعليقًا على الأمر، قال أتوزي إنه لم يتم حل كل شيء بعد، لأنه لا يزال ينتظر التأكيد الرسمي من محاميه بأن الشكوى قد تم رفضها "دون حفظ الحق".

حيث كتب: "أخبرني المحامي أنه إذا لم يكن هناك حفظ للحق، فيمكنه إعادة تقديم الدعوى في أي وقت"، مضيفًا أنه بمجرد وصول التأكيد الرسمي، سيرد جميع الأموال إلى كل من تبرع لهذه القضية.