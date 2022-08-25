فيتاليك: لا يزال الناس "يستخفون" بتفوق مدفوعات العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 25 أغسطس 2022 11:50 صباحاً - يقترح فيتاليك بوتيرين، الشريك المؤسس لإيثريوم، أن تفوّق العملات المشفرة في المدفوعات غالبًا ما يكون "غيرمقدّر بشكل كافٍ" مقارنة بالعملات الورقية، مشيرًا إلى ملاءمة المدفوعات الدولية والمدفوعات للجمعيات الخيرية كأمثلة رئيسية.

وقد أدلى بوتيرين بالتعليقات في سلسلة تغريدات على تويتر يوم الأربعاء، موضحًا أن مقاومة الرقابة والراحة ليس فقط ما يجعل العملات الرقمية "متفوقة" عندما يتعلق الأمر بالأعمال التجارية الدولية والجمعيات الخيرية وحتى المدفوعات داخل البلدان.

يتزايد اعتماد العملات المشفرة في المدفوعات على مستوى العالم، حيث وجد تقرير صادر عن منصة البيانات PYMNTS بعنوان "الدفع باستخدام العملات المشفرة" في يوليو أنه من بين الشركات التي شملها الاستطلاع والتي تجاوز دخلها السنوي ١ مليار دولار، قال ٨٥٪ إنهم يتبنون مدفوعات العملات المشفرة للعثور على عملاء جدد واكتسابهم.

كما يتزايد أيضًا توفر بطاقات الخصم المشفرة بسرعة، حيث دخلت باينانس مؤخرًا في شراكة مع ماستركارد للإعلان عن بطاقة مسبقة الدفع للأرجنتينيين. حتى أن العديد من هذه البطاقات، مثل بطاقات وايركس، تكافئ المستخدمين باسترداد نقدي بالعملات المشفرة مقابل الدفع من خلال البطاقة وتسهيل إنفاق العديد من العملات المشفرة الرئيسية والعملات الورقية، فضلًا عن سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي.

وحسبما أشار فيتاليك، فإن العملات المشفرة مفيدة أيضًا بشكل خاص عند تحويل الأموال دوليًا وللتبرعات الخيرية. تقليديا عند القيام باستخدام العملات الورقية، يمكن أن تستغرق المدفوعات الدولية وقتًا طويلًا للمعالجة وينتج عنها رسوم كبيرة. وتعتبر الحرب في أوكرانيا أحد الأمثلة الرائعة على فائدتها في هذا الصدد، حيث كتب نائب رئيس الوزراء ميخايلو فيدوروف في تغريدة يوم ١٨ أغسطس أن ٥٤ مليون دولار قد تم جمعها من قبل المنظمة غير الربحية Aid For Ukraine وحدها.