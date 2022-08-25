محافظ بنك فنلندا يقول إن اليورو الرقمي يمكن أن يسهّل الخدمات الأوروبية للمستهلكين

تام شمس - الخميس 25 أغسطس 2022 03:48 صباحاً - في خطابٍ جديد في جامعة كاليفورنيا بيركلي نُشر يوم الأربعاء، روّج أولي رين، محافظ بنك فنلندا، بإمكانية العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) باليورو للعمل جنبًا إلى جنب مع حلول التكنولوجيا المالية الخاصة لتسهيل عملية التحويل والدفع عبر الحدود للخدمات في جميع أنحاء أوروبا.

بدأ تحقيق البنك المركزي الأوروبي (ECB) في معقولية اليورو الرقمي في أواخر عام ٢٠٢١ ومن المقرر أن ينتهي في أكتوبر ٢٠٢٣. وقد أوضح رين فائدة اليورو الرقمي التجريبي، قائلًا:

"من شأن اليورو الرقمي أن يمنح الناس خيارًا إضافيًا حول كيفية الدفع ويجعل من السهل القيام بذلك في ظل اقتصاد رقمي متزايد. كما أنه سيزيد من توافر أموال البنك المركزي الرقمي بما يتجاوز المعاملات بين البنوك ليشمل المدفوعات اليومي من نظير إلى نظير بين الأشخاص، والتي تغطي التسوق عبر الإنترنت وكذلك الأعمال على أرض الواقع".

حيث جادل رين بأن العملات المشفرة المطورة بشكل خاص غير مستقرة بطبيعتها بسبب عدم وجود مرساة نقدية. وقال إن "الرقمنة تجعل الخدمات المالية أكثر كفاءة ولكنها تجعلها أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية وغيرها من أشكال المخاطر الإلكترونية"، مشيرًا إلى أن مثل هذه الثغرات في مواجهة غسيل الأموال والجرائم المالية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة تمثل أسبابًا قوية لوجود "الوسائل القانونية للدفع في العصر الرقمي عبر العملة الرقمية للبنك المركزي".

في وقتٍ سابق من هذا الشهر، حدد البنك المركزي الأوروبي عملات البنوك المركزية على أنها أفضل طريقة للمدفوعات عبر الحدود مقارنةً بالعملات المستقرة والعملات المشفرة الأخرى. وفي التقرير، انتقد البنك المركزي الأوروبي أوقات التسوية الموجودة في شبكات مثل بيتكوين، قائلًا إن الاختلافات في القيمة بين بدء التحويل والانتهاء تجعلها مناسبة للمعاملات ذات المبالغ الكبيرة.