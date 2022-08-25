إلبتيك: سرقة أكثر من ١٠٠ مليون دولار من التوكنات غير القابلة للاستبدال المسروقة منذ ٢٠٢١

تام شمس - الخميس 25 أغسطس 2022 02:45 صباحاً - أصدرت شركة إدارة مخاطر العملات المشفرة إلبتيك تقريرًا يشير إلى أن المحتالين سرقوا أكثر من ١٠٠ مليون دولار من التوكنات غير القابلة للاستبدال، أو NFTs، بدءًا من عام ٢٠٢١.

ففي تقرير التوكنات غير القابلة للاستبدال والجرائم المالية الصادر يوم الأربعاء، قالت إلبتيك إن مستخدمي العملات المشفرة كانوا ضحايا عمليات احتيال بقيمة ١٠٠,٦ مليون دولار تقريبًا تتعلق بالتوكنات غير القابلة للاستبدال في فترة ١٣ شهرًا من يوليو ٢٠٢١ إلى يوليو ٢٠٢٢. وذكرت الشركة أنه على الرغم من أن تراجع السوق تسبب في "انخفاض" قيمة التوكنات غير القابلة للاستبدال، فقد سرق المحتالون أكبر عدد من التوكنات في يوليو ٢٠٢٢ - والتي تقدر قيمتها بـ ٤٦٤٧ أصلًا - وأكبر قيمة في مايو ٢٠٢٢ بنحو ٢٣,٩ مليون دولار.

ووفقًا لإلبتيك، فإن سرقة التوكنات غير القابلة للاستبدال الأكثر قيمة التي تم التحقق منها كجزء من تحليلها كانت كريبتوبانك بقيمة ٤٩٠ ألف دولار في الوقت الذي سُرقت فيه في نوفمبر ٢٠٢١. وفي ديسمبر ٢٠٢١، كان المحتالون قادرين على سرقة ١٦ توكن غير قابل للاستبدال بلو شيب بقيمة ٢,١ مليون دولار "من ضحية واحدة مجال العملات المشفرة.

المصدر: إلبتيك

ذكر التقرير أن الأفراد قاموا بغسل أكثر من ٨ ملايين دولار من الأموال غير المشروعة من خلال منصات التوكنات غير القابلة للاستبدال منذ عام ٢٠١٧، في حين أن أكثر من ٣٢٨ مليون دولار قد عبروا من خلال خدمات خلط العملات المشفرة بما في ذلك تورنيدو كاش، الذي فرضه مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية في أغسطس. وبحسب ما ورد عالجت خدمة الخلط المثيرة للجدل عملات رقمية بقيمة ١٣٧,٦ مليون دولار من منصات التوكنات غير القابلة للاستبدال وكانت "أداة غسيل الأموال المفضلة" لمعظم عمليات الاحتيال.