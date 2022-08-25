تيثر تقول إنها لن تجمّد عناوين تورنادو كاش الخاضعة للعقوبات ما لم تصدر تعليمات بذلك من قبل سلطات إنفاذ القانون

يوم الأربعاء، قالت شركة إصدار العملة المستقرة المربوطة بالدولار الأمريكي تيثر (USDT) إنها لن تقوم بتجميد عناوين العقود الذكية التي أقرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) لقائمة المواطنين والأشخاص المحظورين (SDN) لخدمة خلط العملات المشفرة "تورنيدو كاش". حيث قالت تيثر في شرحها للقرار:

"حتى الآن، لم يشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى أنه من المتوقع أن تقوم شركات إصدار العملات المستقرة بتجميد عناوين السوق الثانوية التي يتم نشرها في قائمة SDN الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو التي يديرها أشخاص وكيانات تم فرض عقوبات عليها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. علاوة على ذلك، لا توجد وكالة أو جهة تنظيمية أمريكية لإنفاذ القانون قدمت مثل هذا الطلب على الرغم من اتصالنا شبه اليومي بسلطات إنفاذ القانون الأمريكية التي تقدم طلباتها دائمًا بتفاصيل دقيقة".

كما أشارت تيثر إلى أن تجميد المحفظة أو عناوين العقود الذكية من جانب واحد يمكن أن يكون له خطوة "مدمرة للغاية" و"متهورة". حيث قالت الشركة إنه "يمكن لذلك أن ينبّه المشتبه بهم بتحقيق وشيك لتطبيق القانون، ويسبب تصفية الأموال أو التخلي عن الأموال ويهدد جمع المزيد من الأدلة".

كذلك أبدت تيثر تحفظات بشأن قرار شركة إصدار العملة المستقرة USDC، سيركل، بتجميد عناوين العقود الذكية الخاصة بتورنيدو كاش من تلقاء نفسها في وقتٍ سابق من هذا الشهر. إذ تقول تيثر إنه "إذا تم ذلك دون تعليمات من السلطات الأمريكية، فإن إجراء USDC لوضع عقود تورنيدو كاش الذكية في القائمة السوداء كان سابقًا لأوانه وربما يعرّض عمل الجهات التنظيمية الأخرى ووكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم للخطر". وتشير الشركة إلى أن مصدري العملات المستقرة الآخرين الموجودين في الولايات المتحدة، مثل باكسوس وداي، لم يجمدوا أيًا من محافظ تورنيدو كاش. وقد دخلت العقوبات حيز التنفيذ في ٨ أغسطس.