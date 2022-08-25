سلطات سنغافورة توافق على التحقيق في ثري آروز كابيتال نيابةً عن المصفّين

تام شمس - الخميس 25 أغسطس 2022 02:45 صباحاً - وافقت المحكمة العليا في سنغافورة يوم الاثنين على التماس للاعتراف بأمر التصفية ضد ثري آرووز كابيتال (٣AC) الصادر عن محكمة في جزر فيرجن البريطانية، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ يوم الأربعاء نقلًا عن مصادر لم تذكر اسمها. ويمنح قرار محكمة سنغافورة، الصادر في جلسة خاصة، مقدم الالتماس القدرة القانونية على طلب الوصول إلى سجلات ثري آروز كابيتال المالية المحفوظة في سنغافورة، حيث يقع مقر الشركة.

قدمت تينيو، وهي الشركة المعينة لتصفية أصول ثري آروز كابيتال، التماسها إلى المحكمة يوم ٩ يوليو، قائلة إن صندوق تحوط العملات المشفرة قد يكون لديه معلومات في مقره بسنغافورة حول حساباته المصرفية وممتلكاته وأصوله الرقمية وحصصه في شركات أخرى. وبحسب ما ورد حاول تشو بيع "الكوخ" الذي يملكه بقيمة ٣٥ مليون دولار في سنغافورة في يونيو.

وقد رد أحد مؤسسي شركة ثري آروز كابيتال "تشو سو" على الاتهامات بأن الشركة لم تكن متعاونة مع المصفّين في تغريدة بتاريخ ١٢ يوليو قائلةً إن الشركة زودت المصفين بجدول بيانات به تفاصيل أصول الشركة.

ويُزعم أن تشو وشريكه كايل ديفيز اختبأوا بعد صدور أمر تصفية الشركة، ثم عاودوا الظهور في وقتٍ لاحق في مقابلة مع بلومبرغ ادعوا فيها أنهم يفرون من تهديدات بالقتل.

وقد تم إصدار أمر لشركة ثري آروز كابيتال بالتصفية في ٢٧ يونيو بعد أن فقدت مكالمات الهامش حسبما ورد. استحوذت تينيو على ٤٠ مليون دولار على الأقل من أصول ثري آروز كابيتال حتى الآن، وفقًا لبلومبرغ، ويمثل هذا المبلغ جزءًا صغيرًا فقط من ديون ثري آروز كابيتال لدائنيها التي تبلغ على الأقل ٢,٨ مليار دولار أمريكي.