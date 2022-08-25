مكافأة الأخطاء تتضاعف أربع مرات لشبكة إيثريوم، مع دفعات تصل إلى مليون دولار قبل ترقية ميرج

تام شمس - الخميس 25 أغسطس 2022 02:45 صباحاً - أعلنت مؤسسة إيثريوم أنها ستزيد مدفوعات مكافآت أخطاء الشبكة بأربعة أضعاف قبل انتقال بلوكتشين إلى إثبات الحصة.

ففي منشور مدونة يوم الأربعاء، قالت مؤسسة إيثريوم فاونديشن إنه سيتم مضاعفة جميع "المكافآت المتعلقة بالثغرات الأمنية لترقية ميرج" أربع مرات بالنسبة للمخترقين الأخلاقيين الذين يختبرون الشبكة في الفترة ما بين ٢٤ أغسطس و٨ سبتمبر. ووفقًا للمؤسسة، فإن تحديد "الأخطاء الحرجة" – وهي تلك التي لها تأثير كبير أو احتمال تأثير كبير على بلوكتشين - سوف تصل قيمته إلى مليون دولار؛ كما يسمح برنامج المكافأة أيضًا بتقديم التقارير للأخطاء منخفضة ومتوسطة وعالية الخطورة.

كجزء من الانتقال إلى إثبات الحصة، قالت المؤسسة إن شبكة إيثريوم "يجب تنشيطها أولًا على بيكون تشين مع ترقية بيلاتريكس"، وهو حدث متوقع حدوثه يوم ٦ سبتمبر، ومن المحتمل أن تتبعه ترقية ميرج في الفترة بين ١٠ و٢٠ سبتمبر. وقد أعلن المطورون الأساسيون سابقًا عن تاريخ مبدئي لترقية ميرج يوم ١٥ سبتمبر عندما تؤدي الصعوبة الطرفية الإجمالية أو TTD - وهي صعوبة الكتلة النهائية التي تم تعدينها - إلى إنهاء إثبات العمل وبدء إثبات الحصة.

حيث قالت المؤسسة إن " الصعوبة الإضافية المضافة لكل كتلة تعتمد على معدل هاش الشبكة، وهو معدل متقلب". و"إذا انضم المزيد من معدل الهاش إلى الشبكة، فسيتم الوصول إلى الصعوبة الطرفية الإجمالية قريبًا. وبالمثل، إذا ترك معدل الهاش الشبكة، فسيتم الوصول إلى الصعوبة الطرفية الإجمالية لاحقًا".

المصدر: إيثريوم فاونديشن

وأضافت المؤسسة أن حاملي ومستخدمي إيثريوم (ETH) لم يحتاجوا إلى حدٍ كبير إلى اتخاذ أي إجراء قبل ترقية ميرج بخلاف "الانتباه من عمليات الاحتيال". ولن يكون التعدين ممكنًا بعد الانتقال، بينما سيحتاج كل من المشغلين إلى تشغيل عميل طبقة تنفيذ، مع قيام الأخير بذلك مع عميل طبقة إجماع.