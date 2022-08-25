كوين بيز تقدم أصل إيثريوم مرهون قبل ترقية ميرج

أطلقت كوين بيز أصلًا جديدًا يتم فيه رهن توكنات إيثريوم ولفها من خلال بورصة العملة المشفرة.

وفي إعلان يوم الأربعاء، قالت كوين بيز إنها ستدرج كوين بيز رابد ستاكد إيثريوم (cbETH) على شبكة إيثريوم كتوكن ERC-٢٠، مما يسمح للعملاء باستخدام عملات إيثريوم (ETH) المرهونة الخاصة بهم أثناء كسب المكافآت في البورصة. ووفقًا لموقعه على الويب، يمكن للمستخدمين سحب التوكنات إلى كوين بيز، ثم مشاركتها، ثم لف ETH٢ في cbETH، مع إظهار رصيد التوكن المرهون الجديد في حساباتهم. ومن المتوقع أن تكون التوكنات متاحة للتداول يوم ٢٥ أغسطس "إذا تم استيفاء شروط السيولة".

"نأمل أن تحقق cbETH اعتمادًا قويًا للتداول والتحويل والاستخدام في تطبيقات التمويل اللامركزي"، هذا ما قالته كوين بيز في التقرير الرسمي الصادر حول cbETH في أغسطس، مضيفةً: "مع cbETH، تهدف كوين بيز إلى المساهمة في النظام الإيكولوجي الأوسع للعملات الرقمية من خلال إنشاء توكنات مغلفة ذات فائدة عالية وعقود ذكية مفتوحة المصدر."

ستعمل cbETH بشكل أساسي كتوكن مركب، أو cToken، نظرًا لأنها "متوافقة على نطاق واسع مع التطبيقات اللامركزية في التمويل اللامركزي اليوم نظرًا لحقيقة أنها متوافقة مع ERC-٢٠":