تام شمس - الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:52 صباحاً - منذ 49 دقيقة
يتوفر الآن المسح الضوئي والدفع باستخدام e-CNY في مدن صينية متعددة للمواطنين الذين يتطلعون إلى ركوب حافلاتهم المحلية ومترو الأنفاق
وفقًا لمصادر متعددة، بدأت الصين رسميًا يوم الثلاثاء طرح الجولة التالية من برنامج الاختبار التجريبي للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC). ففي مدينة غوانغتشو، أصبح من الممكن الآن دفع رسوم رحلات الحافلات العامة باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي، اليوان الرقمي (e-CNY)، على ١٠ طرق عبور، وهو الأمر الأول من نوعه في البلاد. وللقيام بذلك، يحتاج الركاب ببساطة إلى تنزيل تطبيق e-CNY وإيداع الأموال ومسح رمز الاستجابة السريعة الموجود في قسم الدفع بالحافلة للدفع مقابل رحلتهم.
وبالمثل، في اليوم السابق، قالت مدينة نينغبو إن الركاب يمكنهم الآن الدفع مقابل ركوب مترو الأنفاق في ١٢٥ محطة باستخدام e-CNY. نينغبو هي تاسع مدينة في الصين تجري اختبارًا تجريبيًا لعملة e-CNY في خطوط مترو الأنفاق، حيث يمكن للركاب ببساطة مسح الرمز ودفع ثمن الرحلة.
وقد وسّعت الحكومة الصينية بشكل سريع استخدامات اليوان الصيني الإلكتروني هذا العام. ففي الأسبوع الماضي فقط، أصبح من الممكن دفع مساهمات صندوق إسكان الموظفين في مدينة غوانغتشو من خلال العملة الرقمية للبنك المركزي. ولتنشيط الإنفاق الاستهلاكي في مواجهة عمليات الإغلاق الصارمة بسبب فيروس كورونا، دخلت الحكومة في شراكة مع عملاق توصيل الطعام ميتوان ومنصة التجارة الإلكترونية جيه دي دوت كوم لإنشاء عمليات توزيع التوكنات لعملات اليوان الرقمي والتي يمكن إنفاقها في عدة أماكن.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تبدأ المرحلة التالية من اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي مع قبول e-CNY مقابل النقل العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.