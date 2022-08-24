الصين تبدأ المرحلة التالية من اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي مع قبول e-CNY مقابل النقل العام

وفقًا لمصادر متعددة، بدأت الصين رسميًا يوم الثلاثاء طرح الجولة التالية من برنامج الاختبار التجريبي للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC). ففي مدينة غوانغتشو، أصبح من الممكن الآن دفع رسوم رحلات الحافلات العامة باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي، اليوان الرقمي (e-CNY)، على ١٠ طرق عبور، وهو الأمر الأول من نوعه في البلاد. وللقيام بذلك، يحتاج الركاب ببساطة إلى تنزيل تطبيق e-CNY وإيداع الأموال ومسح رمز الاستجابة السريعة الموجود في قسم الدفع بالحافلة للدفع مقابل رحلتهم.

وبالمثل، في اليوم السابق، قالت مدينة نينغبو إن الركاب يمكنهم الآن الدفع مقابل ركوب مترو الأنفاق في ١٢٥ محطة باستخدام e-CNY. نينغبو هي تاسع مدينة في الصين تجري اختبارًا تجريبيًا لعملة e-CNY في خطوط مترو الأنفاق، حيث يمكن للركاب ببساطة مسح الرمز ودفع ثمن الرحلة.

وقد وسّعت الحكومة الصينية بشكل سريع استخدامات اليوان الصيني الإلكتروني هذا العام. ففي الأسبوع الماضي فقط، أصبح من الممكن دفع مساهمات صندوق إسكان الموظفين في مدينة غوانغتشو من خلال العملة الرقمية للبنك المركزي. ولتنشيط الإنفاق الاستهلاكي في مواجهة عمليات الإغلاق الصارمة بسبب فيروس كورونا، دخلت الحكومة في شراكة مع عملاق توصيل الطعام ميتوان ومنصة التجارة الإلكترونية جيه دي دوت كوم لإنشاء عمليات توزيع التوكنات لعملات اليوان الرقمي والتي يمكن إنفاقها في عدة أماكن.