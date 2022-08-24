العلامات التجارية الشهيرة بما في ذلك نايكي وغوتشي تحقق ٢٦٠ مليون دولار من مبيعات التوكنات غير القابلة للاستبدال

تام شمس - الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:52 صباحاً - سمحت الضجة المحيطة بالتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs) لبعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم بجني مئات الملايين من الدولارات من العائدات الإضافية، مما يؤكد جاذبية المستهلكين الجماعية للمقتنيات الرقمية.

وقد جمعت العلامات التجارية الرائدة بما في ذلك نايكي وغوتشي ودولتشي آند غابانا وأديداس وتيفاني مبيعات بقيمة ٢٦٠ مليون دولار من التوكنات غير القابلة للاستبدال، وفقًا لبيانات من دون أناليتيكس، والتي تم الإبلاغ عنها لأول مرة بواسطة NFTGators. حيث جمعت توزيعات التوكنات غير القابلة للاستبدال من نايكي ١٨٥,٣ مليون دولار في الإيرادات، مع أحجام في الأسواق الثانوية تقترب من ١,٣ مليار دولار.

في حين حققت دولتشي آد غابانا ما قيمته ٢٥,٦ مليون دولار من عائدات التوكنات غير القابلة للاستبدال. وجمعت تيفاني، التي أطلقت مؤخرًا توكن NFTiff الذي يسمح لمالكي كريبتوبانك بصنع المعلقات المخصصة، ١٢,٦ مليون دولار من المبيعات المرتبطة بالتوكنات غير القابلة للاستبدال. بينما بلغ إجمالي إيرادات التوكنات غير القابلة للاستبدال لشركة غوتشي وأديداس ١١,٦ مليون دولار و١٠,٩ مليون دولار على التوالي.

انتشرت التوكنات غير القابلة للاستبدال في الاتجاه السائد في عام ٢٠٢١، مع توليد مجموعات مثل بورد إيب يخت كلوب وكريبتوبانكس مليارات الدولارات من المبيعات مدى الحياة. وقد جذبت الضجة المحيطة بالمقتنيات الرقمية في النهاية انتباه العلامات التجارية الكبرى، التي بدأت في تجربة التكنولوجيا للتواصل بشكل أفضل مع عملائها. وعلى الرغم من أن جنون التوكنات غير القابلة للاستبدال قد تلاشى في الأشهر الأخيرة، فمن المتوقع أن يترك تأثير التكنولوجيا الجديدة علامة دائمة. إذ تخطط شركات مثل نايكي وأديداس لنقل طموحات التوكنات غير القابلة للاستبدال إلى الميتافيرس - وهي خطوات مصممة لتوسيع انتشار علاماتها التجارية في العالم الافتراضي.