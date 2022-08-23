عناوين بيتكوين تبلغ أعلى مستوى لها في شهر واحد مع إعادة اختبار سعر بيتكوين لمستوى ٢١ ألف دولار

تام شمس - الثلاثاء 23 أغسطس 2022 03:52 مساءً - يشعر متداولو بيتكوين (BTC) بالضغط هذا الأسبوع حيث تؤدي الاختبارات المتكررة للمستويات المنخفضة إلى زيادة الخسائر.

وتُظهر البيانات من شركة غلاسنود للتحليلات على السلسلة أن المزيد من المحافظ تُظهر انخفاضًا اعتبارًا من ٢٣ أغسطس مقارنةً بأي وقت آخر في الشهر الماضي.

أكثر من ١٧,٥ مليون محفظة تُظهر خسائر

شهد زوج بيتكوين مقابل الدولار خمس رحلات أقل من ٢١٠٠٠ دولار منذ نهاية ١٩ أغسطس حسبما تظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو، والسعي للحصول على الدعم يثير بالفعل قلق الكثير من المتداولين.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

في الوقت نفسه، فإن أولئك الذين اشتروا في الأسابيع الأخيرة يكافحون بدرجات متفاوتة، حيث وصل سعر بيتكوين إلى أدنى مستوياته منذ الأسبوع الأخير من شهر يوليو.

وفي وقت كتابة هذه السطور، كان المتوسط ​​المتحرك (MA) على مدى سبعة أيام للمحافظ باللون الأحمر أكثر من ١٧,٥ مليون - بزيادة قدرها ١,٥ مليون على مدى عدة أيام.

مخطط عناوين بيتكوين التي تعاني من الخسارة (المتوسط ​​المتحرك على مدى ٧ أيام). المصدر: غلاسنود/ تويتر

تشير الإحصائيات الإضافية من مورد المراقبة كوين غلاس والتي تغطي عمليات تصفية الصفقات في بورصات المشتقات إلى أن الغالبية العظمى من الخسائر التي حدثت في ١ أغسطس، مع تحركات الأسعار اللاحقة عبر علامة ٢١٠٠٠ دولار ليست ذات أهمية تذكر.

حيث أغلق ١٩ أغسطس بإجمالي ٢٠٩,٥ مليون دولار في عمليات تصفية صفقات طويلة في البورصات - وهو أكبر عدد منذ ١٣ يونيو - إلى جانب ٣٠ مليون دولار من الصفقات القصيرة.

مخطط التصفيات لزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: كوين غلاس

الدولار يرتفع لضغط التوقعات

بالانتقال إلى التوقعات الفورية، كان القليل منهم على استعداد للمراهنة على نهضة كبيرة في أسواق العملات الرقمية.

حيث سلط المتداول والمحلل المشهور Rekt Capital الضوء على أول إغلاق لبيتكوين تحت المتوسط ​​المتحرك الرئيسي على مدى ٢٠٠ أسبوع منذ يوليو، وأشار آخرون إلى أن الأصول الخطرة واجهت مقاومة بينما ارتفع الدولار الأمريكي.

وقد وصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي أظهرت بيتكوين ارتباطًا عكسيًا به بدرجات متفاوتة في السنوات الأخيرة، إلى أعلى مستوياته منذ ١٤ يوليو، متجاوزًا ١٠٩ وارتفع بنسبة ٤,٤٪ من أدنى مستوياته في أغسطس.

مخطط مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) على شكل شمعة على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء أبحاثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.