باي بال تنضم إلى القائمة المتزايدة على شبكة TRUST

تام شمس - الثلاثاء 23 أغسطس 2022 03:52 مساءً - تمت إضافة شركة باي بال العملاقة للمدفوعات الرقمية الصديقة للعملات المشفرة إلى شبكة ترافل رول يونيفرسال تكنولوجي (TRUST)، لتنضم إلى مجموعة من الأسماء الكبيرة في مجال العملات المشفرة التي انتقلت إلى الامتثال لقواعد سفر الأصول الرقمية.

يأتي هذا الإعلان بعد شهرين من إطلاق عملاق المدفوعات للبنية التحتية التي تمكّن المستخدمين من نقل الأصول الرقمية وإرسالها واستلامها بين باي بال والمحافظ والبورصات الأخرى في يونيو من هذا العام. قبل ذلك، كان المستخدمون قادرين فقط على شراء وبيع العملات المشفرة داخل باي بال بعد قفزة الشركة الأولية في القطاع في أكتوبر ٢٠٢٠.

تم إطلاق TRUST من قبل مجموعة من ١٨ من مقدمي خدمة الأصول الافتراضية (VASPs) في الولايات المتحدة في فبراير، مع مشاركة الضاربين الكبار مثل كوين بيز وباكسوس وسيركل وكراكن وروبنهود من البداية. وقد توسع العدد منذ ذلك الحين إلى ٣٨ الآن بعد أن انضمت باي بال إلى صفوفها،

حيث أشار موقع كوين بيز في إعلان صدر يوم ٢٣ أغسطس أن "إضافة باي بال تمثل علامة فارقة أخرى في رحلة TRUST لتصبح الحل العالمي المتوافق مع قواعد السفر".وبموجب القاعدة ٣١ من قانون السرية المصرفية (BSA)، والمعروفة أكثر باسم "قاعدة السفر"، فإن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في الولايات المتحدة ملزمون قانونًا بتمرير معلومات محددة تتعلق بتحويلات أموال العملاء من مؤسسة مالية إلى أخرى. وتبدأ عتبة تحديد تحويلات الأموال والأشخاص الذين يقفون وراءها من ١٠٠٠ دولار.

على هذا النحو، أطلقت مجموعة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في الولايات المتحدة TRUST لتبسيط إعداد التقارير وجعل تبادل المعلومات بينهم أسهل وأكثر شفافية. تستخدم TRUST حلًا يتكون من ميزتين رئيسيتين؛ لوحة إعلانات مركزية لتحديد كل طرف من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية على طرفي المعاملة وقناة مشفرة من نقطة إلى نقطة (P٢P) لتبادل البيانات بشكل آمن.