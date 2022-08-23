تعدين بيتكوين سيتكلف أقل من ٠,٥٪ من الطاقة العالمية إذا وصلت بيتكوين إلى ٢ مليون دولار: أركين

تام شمس - الثلاثاء 23 أغسطس 2022 02:41 مساءً - بيتكوين (BTC)، وهي العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم، لديها القدرة على أن تكون مستهلكًا كبيرًا للطاقة في المستقبل، ولكن فقط إذا وصلت إلى عدة ملايين من الدولارات، وفقًا لتقديرات جديدة أجرتها شركة أركين ريسرش.

حيث أصدرت شركة أبحاث وتحليلات العملات المشفرة أركين ريسرش يوم الاثنين تقريرًا يقدر التطور في استخدام طاقة بيتكوين حتى عام ٢٠٤٠.

وقد أشار التقرير، الذي أعده محلل أركين ريسرش، جاران ميلرود، إلى أن استهلاك بيتكوين للطاقة في المستقبل يختلف بشكل كبير اعتمادًا على سعر بيتكوين المستقبلي جنبًا إلى جنب مع عوامل مثل رسوم المعاملات وأسعار الكهرباء وغيرها.

وإذا وصل سعر بيتكوين إلى ٢ مليون دولار في ١٧ عامًا، فقد تستهلك بيتكوين ٨٩٤ تيراواط ساعة (TWh) سنويًا، بزيادة ١٠ مرات عن مستوى اليوم، حسبما يشير التقرير. وعلى الرغم من النمو الهائل، فإن استهلاك الطاقة هذا سيشكل فقط ٠,٣٦٪ من الاستهلاك العالمي المقدر للطاقة في عام ٢٠٤٠، بزيادة من حصة بيتكوين البالغة ٠,٠٥٪ اليوم، حسبما قدر المحلل.

كما أشار ميليرو إلى أنه "في الوقت الحالي، بناءً على استهلاكهم للطاقة البالغ ٨٨ تيراواط ساعة ومتوسط ​​سعر الطاقة البالغ ٥٠ دولارًا لكل ميجاواط في الساعة، ينفق القائمون بتعدين بيتكوين حوالي ٥٠٪ من دخلهم على الطاقة".

وسيكون استهلاك بيتكوين للطاقة في المستقبل أقل بكثير في السيناريوهات الأقل تفاؤلًا. يجب أن يصل سعر بيتكوين إلى ٥٠٠٠٠٠ دولار بحلول عام ٢٠٤٠ لكي تستهلك بيتكوين ٢٢٣ تيراواط في الساعة سنويًا. إذا تم تداول بيتكوين بسعر ١٠٠٠٠٠ دولار في ١٧ عامًا، فإن تعدين بيتكوين سيستهلك فقط ٤٥ تيراواط ساعة سنويًا، حسبما يشير التقرير.

استهلاك بيتكوين للطاقة المقدر للفترة بين ٢٠٢٢-٢٠٤٠. المصدر: أركين ريسرش

تابع المحلل مع ذكر التأثير الكبير لتنصيف عملة بيتكوين، وهو حدث كل أربع سنوات يشير إلى انخفاض بنسبة ٥٠٪ في مكافأة كتلة المعدنين. ووفقًا للتقرير، يجب أن يرتفع سعر بيتكوين بوتيرة هائلة بسبب الانخفاض إلى النصف، بينما يمكن تعويض "التأثير المخفف" لعمليات التنصيف عن طريق زيادة رسوم المعاملات في المستقبل. حيث كتب ميليرود: "لن تحدث هذه الزيادة إلا إذا كان هناك طلب كبير على استخدام بيتكوين كنظام دفع"، مضيفًا:

"يعتمد سعر بيتكوين على طلب السوق على بيتكوين كمخزن للقيمة، في حين أن رسوم المعاملات مدفوعة باستخدام بيتكوين كوسيلة للتبادل."

إذ يشكّل عملها كمخزن للقيمة ووسيلة للتبادل وظيفتين من أهم وظائف المال، ويشير التقرير أيضًا إلى أن استهلاك بيتكوين للطاقة لن يصل إلى مستوى كبير إلا إذا نجحت بيتكوين كأموال.

ونظرًا لأن العديد من المتشككين في بيتكوين يعتقدون أن مثل هذا السيناريو يكاد يكون ممكنًا، فلا ينبغي لهم القلق بشأن استهلاك بيتكوين للطاقة، حسبما ألمح ميليرود، قائلًا: