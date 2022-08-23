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بروتوكول صانع السوق الآلي سودو رير يختفي من الإنترنت مع ٥١٩ إيثريوم

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Cointelegraph بواسطة Arijit Sarkar 0 تبليغ

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تام شمس - الثلاثاء 23 أغسطس 2022 12:48 مساءً - أغلقت سودو رير، بروتوكول صانع السوق الآلي (AMM) لمبادلات ERC-٧٢١ إلى ERC-٢٠، خدماتها وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي فجأة بعد أن أفيد أنها هربت بمبلغ ٥١٩ إيثريوم (ETH)، بقيمة تقارب ٨١٥ ألف دولار.

 كان عضو مجتمع العملات المشفرة، sungjae_han، أول من أشار إلى معاملة مشبوهة أدت إلى استنزاف أموال كبيرة من سودو رير باستخدام توكنات لوكس رير (LOOKS) ويو إس دي كوين (USDC).

وقد ألمح تدخل لاحق من محقق بلوكتشين "بيكشيلد" إلى إمكانية عملية احتيال وهروب على نطاق صغير بما في ذلك فقدان ٥١٩ إيثريوم. ولتعزيز شكوك بيكشيلد، قررت سودو رير قطع اتصالها بالإنترنت - حذف جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الويب الرئيسي sudorare.xyz.

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 موقع سودو رير دو إمكانية الوصول إليه مع جميع وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. المصدر: sudorare.xyz

تُظهر لقطة الشاشة التالية أن الأموال المسروقة المزعومة تم تقسيمها وتحويلها إلى ثلاثة حسابات مختلفة، كل منها تلقى ١٧٣ إيثريوم.

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 تحويل الأموال المسروقة إلى ثلاثة حسابات مختلفة في إيثريوم. المصدر: @بيكشيلد

بينما لا تزال التحقيقات في هذه المسألة جارية، يأتي اختفاء سودو رير بمثابة تذكير للمستثمرين "لإجراء أبحاثهم الخاصة" (DYOR) قبل الاستثمار في المشاريع التي تقدم عوائد غير واقعية. 

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