دائنو فوياجر يعارضون اقتراح استبقاء الموظفين بقيمة ١,٩ مليون دولار

تام شمس - الاثنين 22 أغسطس 2022 06:48 مساءً - قدمت لجنة الدائنين غير المضمونين التابعة لفوياجر ديجيتال هولدينغز طلبًا للاعتراض على اقتراح الشركة بالإبقاء على موظفيها من خلال دفع مكافآت مالية لهم مقابل بقائهم في الشركة.

ففي يوم ٢ أغسطس، قدمت فوياجر ديجيتال طلبًا إلى محكمة الإفلاس بالولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية لنيويورك للموافقة على خطة استبقاء الموظفين الرئيسيين (KERP) التي تهدف إلى توزيع ١,٩ مليون دولار على ٣٨ موظفًا رئيسيًا تم اعتبارهم في غاية الأهمية لعمليات البورصة.

ومع ذلك، لم يوافق دائنو البورصة على الاقتراح. ففي اقتراح تم تقديمه في ١٩ أغسطس، قدم الدائنون اعتراضاتهم على خطة استبقاء الموظفين الرئيسيين المقترحة ومِنح الإغاثة المرتبطة بها. حيث كتبوا:

"في الوقت الذي يكافح فيه الآلاف من الدائنين لدفع النفقات الشخصية الأساسية بسبب نموذج الأعمال المعيب للمدينين، يسعى المدينون الآن إلى دفع مكافآت لموظفيهم الذين حصلوا على رواتب جيدة بالفعل."

جادل الدائنون أيضًا بأن فوياجر لم تكن قادرة على إعطاء سبب كافٍ لتبرير خطة استبقاء الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، قال الدائنون إنه لم يتم تقديم أدلة كافية لإظهار أن الموظفين الذين كانوا جزءًا من خطة الاستبقاء يخططون حقًا للاستقالة.

وبغض النظر عن ذلك، أشار الطلب الذي قدمه الدائنون أيضًا إلى أن الشتاء الحالي للعملات المشفرة يسمح للشركة بالتوظيف من بين مجموعة من المواهب المتاحة الآن. حيث كتبوا: "بالنظر إلى عمليات تخفيض القوى العاملة وعمليات التسريح الأخيرة في جميع أنحاء الصناعة، يمكن لمجموعة من المهنيين الذين تم إنهاء خدمتهم مؤخرًا ملء أدوار الموظفين الحاليين".