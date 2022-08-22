عقد بيند داو الآن ليس لديه إلا ١٥ إيثريوم للدفع للمقرضين

تام شمس - الاثنين 22 أغسطس 2022 05:49 مساءً - نفد بروتوكول الإقراض بيند داو من عملات رابد إيثريوم (wETH) في عقده. وفي وقت كتابة هذه المقالة، لم يكن للعقد سوى ١٥ يورو للدفع إلى المقرضين وما يقدر بـ ١٥٠٠٠ إيثريوم (ETH) متبقية يتم دفعها للمقرضين.

قام الباحث NFTStatistics.eth بالبحث في تفاصيل المشكلة في سلسلة محادثات على تويتر، مسلطًا الضوء على أن المقترضين للتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) في المنصة يجب أن يدفعوا الآن فائدة بنسبة ١٠٠٪ على إيثريوم الذي اقترضوه. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدين المتمركز مقابل التوكنات غير القابلة للاستبدال آخذ في الارتفاع أيضًا.

علاوة على ذلك، لاحظ الباحث أن العديد من التوكنات غير القابلة للاستبدال التي تم استخدامها كضمان وتعثرت في الوقت الحالي ليس لديها عروض. وفيما يتعلق بهذا، هناك المزيد من التوكنات غير القابلة للاستبدال في قائمة تنبيه المنصة، وهي التوكنات غير القابلة للاستبدال على وشك التخلف عن السداد وتأتي إلى المزاد بسبب انخفاض أسعار التوكنات غير القابلة للاستبدال الأساسية أو ارتفاع الديون وأسعار الفائدة.

ووفقًا للمؤسس المشارك بيند داو، يعمل فريقهم على اقتراح لتغيير المعلمات داخل منصة إقراض التوكنات غير القابلة للاستبدال. وسيسري التحديث بعد ٢٤ ساعة من الموافقة عليه من خلال عملية التصويت.

في خضم الأزمة، انتهز مستخدم تويتر الفرصة للسخرية من المنصة، مشيرًا إلى أنه حتى المؤسس المشارك لبيند داو على وشك تصفية أصوله من خلال منصة الإقراض الخاصة به.