شركات إصدار العملات المستقرة تمتلك ديونًا أمريكية أكثر من بيركشاير هاثاواي

تام شمس - الاثنين 22 أغسطس 2022 05:49 مساءً - قامت شركات إصدار العملات المستقرة مثل تيثر (USDT) وسيركل بتجميع حصة كبيرة في سوق الخزانة الأمريكية، متفوقةً على اللاعبين الماليين التقليديين الرئيسيين.

وقد امتلك العديد من مزودي العملات المستقرة مجتمعين ما قيمته ٨٠ مليار دولار من الديون الحكومية الأمريكية قصيرة الأجل اعتبارًا من مايو ٢٠٢٢، وفقًا لدراسة أجراها بنك الاستثمار جي بي مورغان صدرت بتاريخ ١٦ أغسطس.

استحوذت تيثر وسيركل وشركات العملات المستقرة الأخرى على ٢٪ من إجمالي السوق لأذونات الخزانة الأمريكية، وتملك حصة أكبر من سندات T من المملوكة بالكامل لعملاقة الاستثمار بيركشاير هاثاواي الخاصة بوارن بافيت.

كما تفوقت شركات إصدار العملات المستقرة أيضًا على صناديق أسواق المال الخارجية (MMF) وصناديق MMF في السوق الرئيسية من حيث نسبة الاستثمار في أذون الخزانة، وذلك وفقًا للبيانات.

تكوين المستثمرين في أذونات الخزانة الأمريكية. المصدر: جي بي مورغان

تعتبر سندات الخزانة من الأصول منخفضة المخاطر، وهي أدوات دين تستخدم بشكل شائع من قبل الشركات كمكافئ نقدي في ميزانيات الشركات. وقد تعهدت شركة تيثر وسيركل - وهما شركتي إصدار لأكبر عملات مستقرة مدعومة بالأصول في العالم، تيثر ويو إس دي كوين (USDC) - بشراء سندات الخزانة الأمريكية مع تقليل الاعتماد على الأوراق التجارية في وقتٍ سابق من هذا العام.

جاءت هذه الخطوة وسط حالة من عدم اليقين تحيط بالعملات المستقرة الخوارزمية التي أثارتها خسارة تيرا يو إس دي (UST سابقًا) ربط عملتها بالدولار الأمريكي في مايو ٢٠٢٢.

وعلى عكس العملات المستقرة الخوارزمية، التي تعتمد على الخوارزميات والعقود الذكية لدعم دعمها بالدولار الأمريكي، تم تصميم العملات المستقرة المدعومة بالأصول مثل USDT وUSDC لضمان ربط ١:١ من خلال الاحتفاظ بالنقد ومكافئات النقد الشائعة. وفي وقت كتابة هذه السطور، بلغت القيمة السوقية لـ USDT ٦٧,٦ مليار دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية لـ USDC ٥٢,٤ مليار دولار، وفقًا لبيانات من كوين غيكو.