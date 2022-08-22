صندوق النقد الدولي يقول إن العلاقة بين أسواق العملات المشفرة والأسهم في آسيا تتنامى

تام شمس - الاثنين 22 أغسطس 2022 05:49 مساءً - قبل جائحة كوفيد-١٩ في آسيا، كان هناك انقسام قوي بين العملات المشفرة والأسواق المالية بشكلٍ عام. والآن، أصبحت تلك الحدود أرق وأصبح الوضع يتطلب إجراءات تنظيمية إضافية، حسبما يعتقد صندوق النقد الدولي.

ففي منشور مدونة بتاريخ ٢١ أغسطس، شاركت مجموعة من الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي مخاوفهم بشأن ديناميكيات الأسواق الآسيوية، حيث يبدو أن تكامل العملات المشفرة في النظام المالي الأكبر ينمو بسرعة. وقد أوضح الاقتصاديون أن هذا يشكل مخاطر معينة على الاستقرار المالي، مضيفين:

"بينما يبدو أن القطاع المالي معزول عن هذه التحركات الحادة، فقد لا يكون كذلك في دورات الازدهار والكساد المستقبلية. ويمكن أن تنتشر الأزمة من خلال المستثمرين الأفراد أو المؤسسات الذين قد يمتلكون كلًا من الأصول أو المسؤوليات المالية التقليدية."

ذكر الاقتصاديون كذلك مثالًا للسوق الهندي، حيث زادت ارتباطات عائد بيتكوين (BTC) وأسواق الأسهم الهندية بمقدار ١٠ أضعاف بسبب الجائحة.

ويُعتقد أن الأسباب الكامنة وراء تشديد الاتصال بين العملات المشفرة والتمويل التقليدي هي القبول المتزايد للمنصات ذات الصلة بالعملات المشفرة وأدوات الاستثمار في سوق الأوراق المالية وتزايد تبني العملات المشفرة من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات في آسيا.

باستخدام المنهجية غير المباشرة التي تم تطويرها في مذكرة الاستقرار المالي العالمية الخاصة بهم، وجد الخبراء أيضًا ارتفاعًا حادًا في تداعيات تقلبات أسهم العملات المشفرة في الهند وفيتنام وتايلاند. وفي الختام، تتم توصية الجهات التنظيمية الآسيوية بـ "وضع مبادئ توجيهية واضحة حول المؤسسات المالية المنظمة"، وإبلاغ المستثمرين الأفراد وحمايتهم، وتنسيق جهودهم بشكل وثيق عبر الولايات القضائية.