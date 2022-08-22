متوسط ​​رسوم معاملات بيتكوين ينخفض ​​إلى أقل من ١ دولار مع تعافي صعوبة الشبكة

تام شمس - الاثنين 22 أغسطس 2022 05:49 مساءً - انخفض متوسط ​​رسوم المعاملات على بلوكتشين بيتكوين (BTC) إلى أقل من ١ دولار لأول مرة منذ أكثر من عامين، مما زاد من تعزيز حالة استخدامها كنظام مالي رئيسي قابل للتطبيق.

تعمل رسوم المعاملات المرتفعة عبر شبكات بلوكتشين ضد المستخدمين، خاصةً عند إجراء معاملات منخفضة القيمة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت رسوم المعاملات على بلوكتشين إيثريوم (ETH) عدة مرات خلال ضجة التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT)، مما أدى إلى الضغط على المستخدمين بشكل عام.

وفي حين تحمّل نظام بيتكوين البيئي أيضًا نصيبه العادل من رسوم المعاملات المرتفعة في الماضي، فإن الترقيات في الوقت المناسب - بما في ذلك شبكة البرق المسرَّعة وتابروت - تضمن معاملات أسرع وأرخص بمرور الوقت. اعتبارًا من ٢٢ أغسطس، انخفض متوسط ​​رسوم معاملات بيتكوين إلى ٠,٨٢٥ دولارًا، وهو رقم شوهد آخر مرة في ١٣ يونيو ٢٠٢٠.

متوسط ​​رسوم معاملات بيتكوين على مدى السنوات الثلاث الماضية. المصدر: بلوكتشين دوت كوم

بالإضافة إلى الترقيات في الوقت المناسب، يمكن أن يعزى الانخفاض في رسوم المعاملات إلى عوامل متعددة، بما في ذلك انخفاض أسعار السوق وانخفاض صعوبة التعدين. ومع ذلك، فإن صعوبة تعدين كتلة جديدة على شبكة بيتكوين تشهد انتعاشًا مطردًا حيث يتمكن المعدّنون من الوصول إلى أجهزة أرخص بينما يتعافون من النقص المطول في الرقائق.

مخطط صعوبة شبكة بيتكوين. المصدر: بلوكتشين دوت كوم

حسبما رأينا أعلاه، شهد شهر أغسطس أيضًا نهاية الانهيار الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر لصعوبة الشبكة - حيث عادت إلى ٢٨,٣٥١ تريليون من سقوطها الحر. بفضل جهود المجتمع المتسقة، تواصل شبكة بيتكوين عرض إشارات منبهة لنظام مالي سليم.