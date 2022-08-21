وثائق مسربة تكشف أن عائدات إف تي إكس زادت بنسبة ١٠٠٠٪ في عام واحد

تام شمس - الأحد 21 أغسطس 2022 03:48 مساءً - كانت إف تي إكس من بين العديد من بورصات العملات المشفرة التي احتلت مقعدًا في الصف الأمامي لتشهد ضجة العملات المشفرة لعام ٢٠٢١، عندما وصلت بيتكوين (BTC) وغيرها من العملات المشفرة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. ورد أن إيرادات إف تي إكس نمت بنسبة ١٠٠٠٪ في عام ٢٠٢١ حسبما كشفت الوثائق الداخلية، وذلك مدفوعةً بضم العملاء الهائل والشراكات والرعاية وعوامل أخرى.

تُظهر البيانات المالية المدققة للسنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١ أن إف تي إكس تشهد زيادة بنسبة ١٠٠٠٪ في الإيرادات - حيث نمت من ٩٠ مليون دولار في عام ٢٠٢٠ إلى ١,٢ مليار دولار في عام ٢٠٢١، حسبما زعمت قناة سي إن بي سي التي تدعي الوصول إلى الوثائق.

ويكشف توزيع الإيرادات عن زيادة بنسبة ١٨٤٢,٨٥٪ في الدخل التشغيلي لشركة إف تي إكس، من ١٤ مليون دولار إلى ٢٧٢ مليون دولار في عام واحد. جمعت بورصة العملات المشفرة ٣٨٨ مليون دولار في صافي الدخل، بزيادة ٢١٨٢,٣٥٪ عن ١٧ مليون دولار في العام الماضي.

وقد أفادت التقارير أن إف تي إكس حققت ٢٧٠ مليون دولار في الربع الأول من عام ٢٠٢٢. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن سجل حافل بالبورصة خلال شتاء العملات المشفرة. وعلى الرغم من الأداء الممتاز في الربع الأول من العام، إلا أن الشتاء المستمر للعملات المشفرة قد أثر على الأرجح على مسار النمو بسبب العديد من الانهيارات في السوق.

وحسبما يدعي التقرير أن إف تي إكس امتلكت ٢,٥ مليار دولار نقدًا بحلول نهاية عام ٢٠٢١ بهامش ربح قدره ٢٧٪.