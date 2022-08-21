هل يمكن اختراق ويب ٣؟ هل الإنترنت اللامركزي أكثر أمانًا؟

تام شمس - الأحد 21 أغسطس 2022 03:48 مساءً - ظهر ويب ٣ إلى حيز الوجود باعتباره عاملًا للتغيير مدعومًا من بلوكتشين للوضع الحالي للإنترنت. ومع ذلك، باعتبارها تقنية وليدة، فإن ضباب الافتراضات يبتلي المناقشات حول القدرات الحقيقية لويب ٣ ودوره في حياتنا اليومية.

بالنظر إلى الوعد بإنترنت لامركزي باستخدام شبكات بلوكتشين العامة، فإن الانتقال الكامل إلى ويب ٣ سيتطلب تدقيقًا عبر عدة عوامل. ومن بين الكثير، يقف الأمان كواحد من أكثر الميزات أهمية في العالم المدعوم من ويب ٣، حيث تصبح الأدوات والتطبيقات المستضافة عبر بلوكتشين أمرًا سائدًا.

نقاط الضعف في العقود الذكية

في حين أن شبكات بلوكتشين التي تستضيف تطبيقات ويب ٣ تظل غير قابلة للاختراق من كونها رهينة للمهاجمين، يستهدف المتسللون نقاط الضعف في العقود الذكية للمشروعات. إذ تصاعدت هجمات العقود الذكية على منصات التمويل اللامركزي (DeFi)، حيث كشفت دراسة حديثة أن ما يقرب من ١,٦ مليار دولار من العملات المشفرة قد سُرقت في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ وحده.

وعلى الرغم من أن التمويل اللامركزي عبارة عن مجموعة فرعية من طيف ويب ٣، إلا أنها تعكس أكبر نقطة ضعف في النظام البيئي. ونتيجة لذلك، يحتاج رواد ويب ٣ إلى إعادة توجيه ميزانية التسويق الخاصة بهم لتطوير النظام الأساسي.

حسبما رأينا على مدار العام، فإن نقاط الضعف التي تسمح للمتسللين باستنزاف كميات هائلة من الأصول تؤدي إلى خسائر غير دائمة للمستثمرين وقد تتسبب في انهيار غير مباشر للأنظمة البيئية ذات الصلة.

التهديدات الداخلية

بالإضافة إلى الاختراقات الخارجية، قد تخدع الجهات السيئة داخل النظام المشروع ومستثمريه. ويلزم وجود آليات آمنة من الفشل مع وصول مخفف إلى الموظفين لتجنب الهجمات الداخلية.

تحصين الويب ٣

عملت أكثر من ستة أشهر من السوق الهابطة إلى جانب عدد لا يحصى من الاختراقات على إجبار مستثمري العملات المشفرة على إعادة تنظيم استثماراتهم مع النظم البيئية التي تعكس السلامة. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يتخذ رواد ويب ٣ تدابير تضمن نجاح عروضهم على المدى الطويل.

وتتمثل إحدى طرق تقليل مخاطر الهجوم في تنفيذ مبادرات مكافأة الأخطاء. وتجذب مكافآت الأخطاء المخترقين الأخلاقيين، الذين يحاولون تحديد نقاط الضعف من منظور المخترق، حيث تتم مكافأة المطورين ماليًا على البحث عن الأخطاء الحقيقية وإصلاحها في النظام.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على رواد الأعمال إنشاء محافظ متعددة التوقيع لتخزين الأموال وتجنب السيطرة المركزية على المحافظ. وتعكس هذه التدابير، عند تنفيذها عبر النظام، قدرًا أكبر من اللامركزية والعزل عن الهجمات المنظمة.