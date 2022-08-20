بينانس مقابل إف تي إكس: سي زي يُلقي باللوم على "اللاعبين السيئين" لعدم الاستقرار في بورصات العملات المشفرة

تام شمس - السبت 20 أغسطس 2022 03:52 مساءً - أثار الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة باينانس، تشانغ بينغ "سي زي" زاو، قلق المتداولين بعد معرفة الظاهرة الشائنة المتمثلة في عدم استقرار التداول في بورصات العملات المشفرة الأخرى.

ويرتبط عدم الاستقرار في تداول العملات المشفرة بحدث تداول حيث يتعطل أمر الشراء أو البيع لأحد المستثمرين ويتحرك لأسفل في القائمة، مما يسمح لأوامر التداول الأحدث بالمرور.

في حين أن مخاوف سي زي من ذلك الأمر لم تستهدف صراحةً أي بورصة معينة، افترض مجتمع العملات الرقمية على تويتر أنه كان بمثابة هجوم خفي على إف تي إكس، وهي بورصة عملات يقودها سام بانكمان فرايد. وردًا على رد فعل المجتمع الذي أشار إلى أن "عدم الاستقرار" هي حالة معروفة ومقبولة، أضاف سي زي:

"جميعكم عرفتم ولم تقلوا شيئًا. ونحن بحاجة لمحاربة اللاعبين السيئين".

تواصل سي زي أيضًا مع المتداولين المهمين على باينانس، الذين زُعم أنهم أكدوا على علم بأنشطة التداول غير المشروعة. ويتزامن الادعاء غير المباشر ضد إف تي إكس تمامًا مع الجدول الزمني الذي أصدرت فيه المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) أمرًا بالتوقف والكف عن البورصة وأربع شركات عملات مشفرة أخرى.

ووفقًا للمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع وإف تي إكس يو إس وسمارت أسيتس وإف دي آي سي كريبتو وكريبتو نيوز وكريبتوسيك، يُزعم أنهم ضللوا المستثمرين من خلال الادعاء بأن منتجاتهم مؤمنة من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع. وردًا على الأمر، حذف رئيس إف تي إكس يو إس بريت هاريسون تغريدة تتضمن الادعاءات التي عارضتها المؤسسة. ومع ذلك، كان مجتمع العملات المشفرة على تويتر سريعًا في الإشارة إلى العديد من الحالات الأخرى عندما ادعى هاريسون كذبًا امتلاك تأمين من المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.

وفي محاولة لتخفيف السقوط الحر، كشف سام بانكمان فرايد عن نيته العمل مع المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع في المستقبل مع التأكيد على حقيقة أن "إف تي إكس يو إس ليست مؤمنة من المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع."بالتوازي مع التطورات المذكورة أعلاه، أفادت التقارير أن إف تي إكس بدأت في حظر الحسابات التي أرسلت العملات المشفرة من خلال zk.money، وهي سلسلة خاصة من الطبقة الثانية تقدمها شبكة أزتك على إيثريوم.

ردًا على ذلك، دعم سام بانكمان قرار إف تي إكس بمراقبة الحسابات مشيرًا إلى الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML). لكنه نفى المزاعم مضيفًا أن "هذا لا يعني تجميد أي حسابات".