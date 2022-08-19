انخفاضٌ حاد في إجمالي القيمة المقفلة واستخدام التطبيقات اللامركزية قبل تصحيح سعر أفالانش (AVAX) بنسبة ١٦٪

تام شمس - الجمعة 19 أغسطس 2022 02:41 صباحاً - بعد ارتفاع مثير للإعجاب بنسبة ٧٣٪ بين ١٣ يوليو و١٣ أغسطس، واجه سعر أفالانش (AVAX) رفضًا بنسبة ١٦٪ من مستوى المقاومة عند ٣٠,٣٠ دولارًا. وسيحاول بعض المحللين وصف سبب التصحيح على أنه "تعديل تقني"، لكن عمليات الإيداع على الشبكة والتطبيقات اللامركزية تعكس ظروفًا متدهورة.

مؤشر أفالانش (AVAX)، بالدولار الأمريكي. المصدر: تريدينغ فيو

حتى الآن، لا يزال سعر أفالانش أقل بنسبة ٨٣٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق في نوفمبر ٢٠٢١ عند ١٤٨ دولارًا. ويمكن تحليل بيانات أكثر من التحليل الفني لشرح انخفاض السعر بنسبة ١٦٪، لذلك دعونا نلقي نظرة على استخدام الشبكة من حيث عمليات الإيداع والمستخدمين.

لا تزال منصة التطبيقات اللامركزية (DApp) من أفضل ١٥ منافسًا برسملة سوقية تبلغ ٧,٢ مليارات دولار. وفي الوقت نفسه، تمتلك سولانا (SOL)، وهي منصة أخرى من الطبقة الأولى لإثبات العمل (PoW)، قيمة سوقية قدرها ١٤,٢ مليار دولار، وهو ما يقرب من ضعف حجم أفالانش.

إجمالي القيمة المقفلة لأفالانش ينخفض بنسبة ٤٠٪ خلال شهرين

يميل بعض المحللين إلى إعطاء وزن كبير لمقياس إجمالي القيمة المقفلة (TVL) وعلى الرغم من أن هذا قد يكون ذا صلة بصناعة التمويل اللامركزي (DeFi)، إلا أنه نادرًا ما يكون مطلوبًا لسك التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) وأسواق العناصر الرقمية وألعاب العملات المشفرة والمقامرة والتطبيقات الاجتماعية.

باستخدام حل الطبقة-٢ بوليغون (MATIC) كوكيل، فإنها تمتلك حاليًا ٢,٢ مليار دولار من إجمالي القيمة المقفلة بينما تبلغ القيمة السوقية لبوليغون MATIC ٧,٢ مليارات دولار؛ وبالتالي لديها نسبة قيمة سوقية/إجمالي القيمة المقفلة أكبر بـ ٣,٣ ضعف. ومن الغريب أن نفس النسبة تنطبق على أفالانش، الذي يمتلك حاليًا ٢,٢ مليار دولار من إجمالي القيمة المقفلة وقيمة سوقية تبلغ ٧,٢ مليارات دولار.

إجمالي القيمة المقفلة لأفالانش، AVAX. المصدر: ديفاي لاما

بدأ مقياس التطبيقات اللامركزية الأساسي في أفالانش في إظهار الضعف في أواخر يوليو بعد أن انخفض إجمالي القيمة المقفلة إلى أقل من ١١٠ مليون AVAX. وفي غضون شهرين، يمثل مبلغ ٨٥,٤ مليون الحالي انخفاضًا حادًا بنسبة ٤٠٪ ويشير إلى أن المستثمرين قد سحبوا العملات من تطبيقات العقود الذكية للشبكة.

يوضح المخطط البياني أعلاه كيف أن ودائع العقود الذكية لأفالانش بلغت ذروتها عند ١٧٥ مليون AVAX في ١٣ يونيو، تلاها انخفاض مستمر. ومن حيث القيمة الدولارية، فإن إجمالي القيمة المقفلة الحالي البالغ ٢,٢ مليار دولار هي أقل رقم منذ سبتمبر ٢٠٢١. ويمثل هذا الرقم ٨,٢٪ من إجمالي القيمة المقفلة (باستثناء إيثريوم)، وفقًا لبيانات من ديفاي لاما.

في البداية، تبدو البيانات مخيبة للآمال، لا سيما بالنظر إلى انخفاض إجمالي القيمة المقفلة لشبكة سولانا بنسبة ٢٧٪ في نفس الفترة بشروط SOL، وانخفض إجمالي القيمة المقفلة لإيثريوم بنسبة ٣٣٪ في ودائع إيثريوم.

استخدام التطبيقات اللامركزية كان أيضًا أقل من أداء السلاسل المنافسة

لتأكيد إذا ما كان انخفاض إجمالي القيمة المقفلة في أفالانش أمرًا مزعجًا، يجب على المرء تحليل بعض مقاييس استخدام التطبيقات اللامركزية.

البيانات على السلسلة للتطبيقات اللامركزية على أفالانش لمدة ٣٠ يومًا. المصدر: داب رادار

كما هو موضح بواسطة داب رادار، في ١٨ أغسطس، انخفض عدد عناوين شبكة أفالانش التي تتفاعل مع التطبيقات اللامركزية بنسبة ٥٪ مقارنة بالشهر السابق. وبالمقارنة، سجلت إيثريوم زيادة بنسبة ٤٪ وزاد مستخدمو بوليغون بنسبة ١٠٪.

تضرر إجمالي القيمة المقفلة لأفالانش بشكل أكبر مقارنة بمنصات العقود الذكية المماثلة، وتجاوز عدد العناوين النشطة التي تتفاعل مع معظم التطبيقات اللامركزية ٢٠٠٠٠ فقط في إحدى الحالات. وهذه البيانات من المفترض أن تكون إشارة تحذير للمستثمرين الذين يراهنون على حل تنفيذ بلوكتشين الآلي هذا.

من ناحية أخرى، قامت بوليغون بتجميع ١٢ تطبيقًا لامركزيًا بعناوين نشطة ٢٠٠٠٠ أو شهرًا في نفس الفترة الزمنية. وتشير النتائج المذكورة أعلاه إلى أن أفالانش تفقد مركزها مقابل السلاسل المنافسة وهذا يضيف سببًا إضافيًا لعمليات البيع المكثفة التي بلغت ١٦٪ مؤخرًا.

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