نيجيريا تهدف إلى جذب الملايين من مستخدمي eNaira الجدد حيث تزيد من الميزات وتستهدف الذين لا يتعاملون مع البنوك

تام شمس - الجمعة 19 أغسطس 2022 02:41 صباحاً - قال محافظ البنك المركزي النيجيري غودوين إميفييلي يوم الخميس، في حديثه في ٢٠٢٢ هاكاثون eNaira في أبوجا، إن عملة eNaira، وهي العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) النيجيري، ستدخل المرحلة الثانية من توسعها بتكنولوجيا جديدة لتعزيز قاعدة مستخدميها. تم إطلاق eNaira، هي أول عملة رقمية للبنك المركزي في إفريقيا، في أكتوبر ٢٠٢١.

وقد أوضح إميفييل قائلًا: "إن eNaira رحلة وليست حدثًا لمرة واحدة"، مضيفًا:

"ليس لدينا خيار سوى أن نتعايش مع حقيقة أننا الآن في اقتصاد رقمي، في مجال رقمي، حيث سيؤول مستخدمو النقود إلى الصفر تقريبًا."

وتابع إميفييلي: "بدأت المرحلة الثانية من المشروع وتهدف إلى دفع الشمول المالي من خلال ضم المستخدمين غير المتعاملين مع البنوك والمحرومين من الخدمات المصرفية [...] بهدف الوصول إلى حوالي ٨ ملايين مستخدم نشط". تم تنزيل العملة الرقمية للبنك المركزي حوالي ٨٤٠٠٠٠ من مرة، مع حوالي ٢٧٠٠٠٠ محفظة نشطة، بما في ذلك ٢٥٢٠٠٠ محفظة استهلاكية. وكان هناك حوالي ٢٠٠٠٠٠ صفقة بقيمة ٤ مليارات نايرا (حوالي ٩,٥ ملايين دولار بسعر الصرف الرسمي).

حيث قال إميفييلي إن البنك المركزي يدمج بيانات الخدمة التكميلية غير المنظمة (USSD) "بحلول الأسبوع المقبل"، للسماح للمستخدمين بإنشاء محافظ eNaira عن طريق طلب رمز مكون من أربعة أرقام على هواتفهم المحمولة، سواء كان لديهم حسابات بنكية أم لا. بعد ذلك، سيتمكن المستخدمون الذين لديهم حسابات مصرفية من استخدام نظام الدفع الفوري لنظام التسوية بين البنوك النيجيري (NIPS) لإجراء تحويلات بين الحسابات المصرفية. تمتلك eNaira بالفعل تطبيقات تسمح للمستخدمين بالدفع مقابل المرافق وعدد من الخدمات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع منصة eNaira Hackathon على منصة eNaira لمنحها المزيد من الوظائف، حسبما قال دانييل أوي، رئيس أفريكا فاينتك فاوندري. هذه المنظمة والبنك المركزي هما من رعاة الهاكاثون، الذي شاركت فيه ٤٦٦٧ شركة ناشئة. ومن بين هؤلاء، حصل عشرة على جوائز تتراوح من مليون إلى ٥ ملايين نايرا.

نظرًا لعدم استقرار العملة الورقية، تواجه كل من النايرا وeNaira منافسة قوية من العملات المشفرة، على الرغم من وجود "حظر ضمني" على العملات المشفرة في الدولة.