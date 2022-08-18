هيئة الرقابة المالية الكورية تقرر حجب عشرات المواقع الإلكتروني للبورصات غير المسجلة

تام شمس - الخميس 18 أغسطس 2022 09:56 مساءً - قد تشهد بورصات العملات المشفرة غير المسجلة العاملة في كوريا الجنوبية توقف خدماتها حيث تتخذ وحدة الاستخبارات المالية الكورية (FIU) إجراءات ضد ١٦ شركة أجنبية.

حيث أخطرت وحدة الاستخبارات المالية سلطتها التحقيقية بأن ١٦ من مزودي خدمة الأصول الافتراضية يقومون بأعمال دون التسجيلات اللازمة. وتم إدراج البورصات الرئيسية، بما في ذلك أمثال كيوكوين وبولونيكس وفيميكس، جنبًا إلى جنب مع ١٣ بورصة أخرى من المقرر أن توقفها وحدة الاستخبارات المالية.

ويُزعم أن جميع البورصات الـ ١٦ قد شاركت في أنشطة تجارية تستهدف المستهلكين المحليين من خلال تقديم مواقع ويب باللغة الكورية، وإدارة أحداث ترويجية تستهدف المستهلكين الكوريين وتوفير خيارات الدفع ببطاقات الائتمان لمشتريات العملات المشفرة. تندرج جميع هذه الأنشطة تحت قانون تقرير المعاملات المالية،

وقد اتخذت وحدة الاستخبارات المالية بالفعل إجراءات ضد البورصات غير المسجلة من خلال الإبلاغ عن انتهاك واجبات التسجيل وتعتزم إبلاغ نظيراتها في البلدان المعنية التي تعمل فيها الشركات. تواجه الكيانات غير المسجلة خمس سنوات في السجن وغرامة تقارب ٣٧٠٠٠ دولار وحظرًا محتملًا على التسجيل في المستقبل في البلاد.

كما تم تقديم طلب إلى لجنة الاتصالات الكورية ولجنة معايير الاتصالات الكورية لمنع الوصول المحلي إلى مواقع الويب الخاصة بالبورصات المعنية.

كذلك طُلب من مزودي خدمات بطاقات الائتمان تحديد عمليات شراء العملات المشفرة التي تتم باستخدام بطاقات الائتمان وحظرها. كما أصدرت وحدة الاستخبارات المالية أيضًا مطلبًا للبورصات المسجلة في البلاد لتعليق المعاملات من ١٦ شركة غير مسجلة في محاولة للحد من التحويلات إلى منصات أخرى.