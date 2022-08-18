بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا يشجّع السلوك الودود مع العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 18 أغسطس 2022 09:56 مساءً - أرسلت السلطة الاحترازية للبنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا إرشادات إلى الشركات التابعة لها في محاولة لمنع الأنشطة غير المشروعة، وشجعت البنوك على عدم قطع جميع العلاقات مع العملات المشفرة.

حيث أشارت إلى أن مثل هذا العمل يمكن أن يسبب مخاطر أكبر على المدى الطويل.

تم التوقيع على الإخطار الرسمي من قبل الرئيس التنفيذي للسلطة الاحترازية، فوندي تشازيبانا. في الماضي، قطعت بعض البنوك في جنوب إفريقيا العلاقات مع مزودي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) - كما يطلق عليهم في الوثيقة - بسبب اللوائح غير الواضحة أو عامل الخطورة العالية.

ومع ذلك، يسلط الإشعار الضوء على أن تقييم المخاطر لا يعني التخلص من العملات المشفرة تمامًا:

"لا يعني تقييم المخاطر بالضرورة أن المؤسسات يجب أن تسعى إلى تجنب المخاطر تمامًا (يشار إليها أيضًا باسم تقليل المخاطر)، على سبيل المثال، من خلال الإنهاء الشامل للعلاقات مع العملاء والتي قد تشمل مزودي خدمات الأصول المشفرة."

ومضى يقول إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تشكل "تهديدًا" للسلامة المالية العامة، لأنها قد تحد من إمكانيات معالجة قضايا مثل غسيل الأموال.

في أواخر يوليو، أصدر البنك الاحتياطي تقييمًا للمخاطر داخل القطاع المصرفي المحلي. ووفقًا للتقرير، تم تضمين العملات المشفرة والأصول الافتراضية في أهم ١٠ تهديدات حددتها البنوك المحلية الكبرى.

قبل التقرير، أصدرت حكومة جنوب إفريقيا خطة تتضمن تصنيف العملات المشفرة كأصل مالي لأغراض تنظيمية. من المتوقع صدور القوانين المتعلقة بالتصنيف في غضون ١٢ شهرًا القادمة.

تفاعلت بورصات العملات المشفرة في جنوب إفريقيا بشكل إيجابي مع هذا الإعلان، إذ يعتقد الكثيرون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى التبني في البلاد. شهدت الدولة علامات رئيسية على الاهتمام والابتكار في مجتمع العملات المشفرة، بما في ذلك حالات استخدام العملات المشفرة "في الحياة الواقعية".