مجموعة بورصة شيكاغو التجارية تخطط لإطلاق الخيارات على عقود إيثريوم الآجلة قبل ترقية ميرج

تام شمس - الخميس 18 أغسطس 2022 09:56 مساءً - تعتزم مجموعة سوق المشتقات الرئيسية مجموعة شيكاغو التجارية إطلاق تداول الخيارات لمنتجاتها الآجلة لإيثريوم (ETH).

في إعلان يوم الخميس، قالت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية إنه رهنًا بالمراجعة التنظيمية، فإنها تخطط لإطلاق عقود الخيارات لعقودها الآجلة لإيثريوم، بحجم ٥٠ إيثريوم لكل عقد. وستتبع خيارات العقود الآجلة، المتوقع أن تبدأ التداول في ١٢ سبتمبر، إطلاق الشركة لخيارات بيتكوين (BTC) وإيثريوم صغيرة الحجم في مارس ٢٠٢٢، ومنتجات تداول خيارات بيتكوين في يناير ٢٠٢٠ وعقود بيتكوين الآجلة في ديسمبر ٢٠١٧.

وقد استشهد تيم ماكورت، الرئيس العالمي للأسهم ومنتجات الفوركس في مجموعة بورصة شيكاغو التجارية، بالانتقال القادم لشبكة بلوكتشين إيثيريوم لإثبات الحصة - المعروف أيضًا باسم ترقية ميرج - في الإعلان عن منتج العقود الآجلة لإيثريوم. حيث أوضح ماكورت أن المجموعة قد لاحظت زيادة في حجم التداول وفتح الفائدة على عقود إيثيريوم الآجلة وعقود إيثريوم الآجلة صغيرة الحجم، ربما تحسبًا لترقية ميرج.

كذلك قال ماكورت في بيان تمت مشاركته مع كوينتيليغراف: "لقد شهدنا [...] نشاطًا متزايدًا في خيارات إيثريوم الصغيرة لشهر سبتمبر وديسمبر، مما قد يشير أيضًا إلى أن المشاركين يقومون بالتحوط من المخاطر حول التاريخ المقترح لترقية ميرج". "ثمانية وسبعون في المائة من الاهتمام المفتوح لخيارات إيثريوم الصغيرة هي في عقود سبتمبر وديسمبر."

قد يشهد نشاط التداول لإيثريوم وأدوات الاستثمار المرتبطة بالعملة المشفرة حجمًا كبيرًا قبل ترقية ميرج، والذي يتوقع المطورون الأساسيون حدوثه يوم ١٥ سبتمبر.