بريان أرمسترونغ: كوين بيز تفضّل إغلاق الرهن بدلًا من تمكين الرقابة على السلسلة

تام شمس - الخميس 18 أغسطس 2022 08:41 مساءً - في ضوء الحظر الأخير على خدمة خلط العملات المشفرة تورنيدو كاش والاعتقال اللاحق لمطور تورنيدو كاش، كان هناك نقاش متزايد حول إذا ما كان مقدمو خدمات العملات المشفرة سيختارون اللامركزية أو الرقابة كشكل من أشكال الامتثال.

وقد أصبح السؤال أكثر بروزًا حيث تنتقل إيثريوم من شبكة بلوكتشين الحالية لإثبات العمل (PoW) إلى إجماع تعدين إثبات الحصة (PoS). ومع تحديد الانتقال بعد أقل من شهر، أشار أحد المستخدمين إلى أن أكثر من ٦٦٪ من المدققين في سلسلة بيكون (سلسلة إثبات الحصة لإيثريوم) سيلتزمون بلوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC).

وعندما سئل بريان أرمسترونغ عما إذا كان كوين بيز وآخرين سيختارون الالتزام بطلبات الامتثال وفرض رقابة على مستوى البروتوكول أو إيقاف خدمات الرهن، اختار الرئيس التنفيذي لكوين بيز، الخيار الأخير. حيث قال ارمسترونغ:

"إنه أمر افتراضي نأمل ألا نواجهه. ولكن إذا فعلنا ذلك، فسنذهب مع الخيار "ب" على ما أعتقد. إذ يجب أن نركز على الصورة الأكبر. وقد يكون هناك خيار أفضل (ج) أو تحدي قانوني أيضًا يمكن أن يساعد في الوصول إلى نتيجة أفضل".

كانت هناك تكهنات متزايدة حول تصرفات كوين بيز وكراكن وغيرهما من بورصات العملات المشفرة البارزة التي تعد أيضًا مدققين أساسيين في شبكة إيثريوم على سلسلة بيكون.

إذ يعتقد الكثيرون أن بورصات العملات المشفرة المركزية ستأخذ الطريق السهل وتفرض رقابة على مستوى البروتوكول بدلًا من منع المعاملات الفردية من خدمات خلط العملات المشفرة المحظورة مثل تورنيدو كاش.

تأتي المعضلة الحالية من عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي اعتبرت جميع معاملات تورنيدو كاش غير قانونية. ومع ذلك، يعتقد خبراء التمويل اللامركزي (DeFi) أن الأمر أدى إلى تعقيد المشكلة. فبدلًا من معاقبة عنوان أو بلد معين، قررت الجهات التنظيمية حظر البروتوكول.

ويعتقد الخبراء أن قرار الحظر من شأنه أن يثني العديد من البروتوكولات ومشغلي البورصات عن التعامل مع أي شيء متعلق بتورنيدو كاش، بما في ذلك إيثريوم الذي يتم التعامل بها من خلال خدمة الخلط، مما قد يؤدي إلى رقابة غير ضرورية.