دراسة: التداول بناءً على معلومات داخلية يحدث في ١٠٪ إلى ٢٥٪ من عمليات إدراج العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 18 أغسطس 2022 02:41 صباحاً - وفقًا لدراسة حديثة أجرتها جامعة سيدني للتكنولوجيا، قدّر الباحثون أن التداول من الداخل يحدث في ١٠٪ إلى ٢٥٪ من عمليات إدراج العملات المشفرة.

ففي استنباط الاستنتاج، أخذ الباحثون عينات لأول مرة من ١٤٦ إعلانًا عن إدراج التوكنات على بورصة كوين بيز للعملات المشفرة بين ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨ و١ مايو ٢٠٢٢. بعد ذلك، فحص الباحثون تحركات أسعار التوكنات التي تم أخذ عينات منها مع فاصل زمني يبلغ ٣٠٠ ساعة قبل إعلان الإدراج على كوين بيز حتى ١٠٠ ساعة بعد الإعلان، في مختلف البورصات.

وكانت الفرضية هي أنه إذا كان هناك تورط للتداول من الداخل، فإن التوكنات التي كانت متاحة أيضًا للتداول في البورصات اللامركزية، أو DEXs، قبل أن يشهد الإدراج عوائد غير طبيعية مقارنةً بتلك غير المدرجة في البورصات اللامركزية. ويدعي الباحثون أن المستويات ذات الدلالة الإحصائية للعائدات غير الطبيعية، من ١٠٪ إلى ٢٥٪ من التوكنات التي تمت دراستها، قد لوحظت وأن أنماط الأسعار في البورصات اللامركزية مباشرة قبل الإدراج على كوين بيز كانت مشابهة لـ "الارتفاعات" التي شوهدت في الحالات المعروفة للتداول من الداخل في الأسهم.

بالإضافة إلى ذلك، تم الاشتباه في وجود مجموعة فرعية صغيرة من عناوين المحافظ في البورصات اللامركزية المذكورة أعلاه تقوم بتراكم قوي ومن ثم التخلص السريع من التوكنات بعد بدء الإدراج على كوين بيز. لم تخضع الدراسة، التي لا تزال في وضع المسودة، لمراجعة النظراء.

عادة ما تكون نطاقات الدراسات محدودة بقدرتها على إثبات السببية إلى جانب الارتباط، أو أن العوائد غير الطبيعية في الدراسة يمكن أن تُعزى بالتأكيد إلى المتداولين الذين لديهم معلومات غير عامة يقومون بالتجميع في وقت مبكر. ومن قبيل الصدفة، في نفس الوقت تقريبًا الذي تم فيه تقديم البحث، اتهمت وزارة العدل الأمريكية مديرًا تنفيذيًا سابقًا في كوين بيز بالتداول من الداخل. ومنذ ذلك الحين، أقر الرئيس التنفيذي بأنه غير مذنب.