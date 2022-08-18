بنك الاحتياطي الفيدرالي يضيف طبقة جديدة من البيروقراطية للبنوك الأمريكية المشاركة في أنشطة الأصول المشفرة

تام شمس - الخميس 18 أغسطس 2022 02:41 صباحاً - أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة رسالة يوم الثلاثاء إلى مسؤوليه الإشرافيين والموظفين والبنوك التي يشرفون عليها فيما يتعلق بالأنشطة ذات الأصول المشفرة. ويغطي الخطاب الخطوات الأولية التي يجب أن يمر بها البنك قبل الانخراط في أنشطة مع العملات المشفرة ويوجه البنوك لإخطار المجلس قبل متابعة هذه الأنشطة.

ينطبق الخطاب، الموقّع من قبل مديري أقسام الشؤون التنظيمية والمجتمعية، على جميع البنوك التي يشرف عليها بنك الاحتياطي الفيدرالي مع عدم وجود حد أدنى للأصول. ويبدأ بالتحذير حول المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة، مع الإشارة على وجه التحديد إلى التكنولوجيا المتطورة وحوكمتها ومكافحة غسل الأموال والشفافية واستقرار الأصول مثل العملات المستقرة.

كذلك يشير الخطاب إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب أنشطة البنوك:

"نظرًا للمخاطر المتزايدة والجديدة التي تشكلها الأصول المشفرة، يراقب الاحتياطي الفيدرالي عن كثب التطورات ذات الصلة ومشاركة المؤسسات المصرفية في الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة."

وتابع لتذكير البنوك بأنها بحاجة إلى اتخاذ الاستعدادات الكافية لإدارة المخاطر للأنشطة التي تنطوي على الأصول المشفرة. كما أوصت بفحص قوانين الولاية والقوانين الفيدرالية بشأن شرعية خططهم والملفات المطلوبة، مع الإشارة إلى قانون الشركات القابضة للبنوك، وقانون قرض مالكي المنازل وقانون الاحتياطي الفيدرالي وقانون تأمين الودائع الفيدرالي على وجه الخصوص.

كانت الدعوة الحقيقية للخطاب إلى اتخاذ إجراء هي نتاج التعليمات التي مفادها أنه يجب على البنوك إخطار جهات الاتصال الإشرافية في بنك الاحتياطي الفيدرالي مسبقًا بأنشطتها المخططة ذات الصلة بالعملات المشفرة. ويجب على البنوك التي تشارك بالفعل في مثل هذه الأنشطة تقديم إخطار بأثر رجعي سريعًا حتى يتمكنوا من تلقي الملاحظات.