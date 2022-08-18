صندوق كيبيك للمعاشات التقاعدية يخسر ما يقرب من كامل استثماره في سيلسيوس في أقل من عشرة أشهر

تام شمس - الخميس 18 أغسطس 2022 02:41 صباحاً - وفقًا للمنفذ الإخباري المحلي لا بريس يوم الأربعاء، فإن Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)، وهي شركة استثمار مؤسسية مرخصة لإدارة أصول التقاعد في مقاطعة كيبيك الكندية الناطقة بالفرنسية، خسر ما يقرب من ٢٠٠ مليون دولار كندي ( ١٥٤,٧ مليون دولار) في شركة إقراض العملات المشفرة "سيلسيوس نتورك".

وجاءت هذه الخطوة بعد عشرة أشهر فقط من قيام CDPQ وشركة الأسهم النامية ويست كاب باستثمار مشترك بقيمة ٤٠٠ مليون دولار في سيلسيوس بتقييم قدره ٣ مليارات دولار. في ذلك الوقت، كان لدى سيلسيوس أكثر من ١٠٠٠ موظف و٢٥ مليار دولار في إجمالي الأصول و٨٥٠ مليون دولار في الفوائد المتراكمة المدفوعة للمودعين.ومع ذلك، بصفتها كيانًا مركزيًا وغير منظم، فإن أصول المودعين ليست محمية في حالة حدوث خسائر، كما لا تخضع الشركة لأي قيود على استخدام الرافعة المالية. خلال بداية شتاء العملات المشفرة لهذا العام، ترك الانهيار المفاجئ والعنيف لعملة بيتكوين (BTC) والأصول الرقمية الأخرى فجوة قدرها ٢,٨٥ مليار دولار في صافي أصول سيلسيوس. ونتيجة لذلك، أوقفت عمليات السحب على حسابات ما يقرب من ١,٧ مليون عميل في يونيو.

يبدو أن الخسارة على سيلسيوس لا تمثل سوى جزء ضئيل من محفظة CDPQ. فبحلول ٣٠ يونيو ، تمكنت CDPQ من إدارة أصول مجمعة تبلغ ٣٩١,٦ مليار دولار كندي (أو حوالي ٣٠٣,٤ مليارات دولار أمريكي) ، بانخفاض قدره ٧,٩٪ في الأشهر الستة الماضية. يقوم الكيان حاليًا بتقييم خياراته القانونية ضد سيلسيوس، على الرغم من أنها لم تشارك أي تفاصيل. ووفقًا للوثائق المقدمة للمحكمة، من المقرر أن تنفد أموال سيلسيوس بحلول أكتوبر.