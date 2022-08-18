رئيس تنفيذي آخر لشركة عملات مشفرة يتنحى عن منصبه بينما تعيد شركة جينيسيس تريدينغ هيكلة القيادة

أصبح مايكل مورو، الرئيس التنفيذي لصانع السوق وفرع الإقراض لشركة ديجيتال كارنسي غروب، جينيسيس تريدينغ، أحدث مسؤول تنفيذي يتنحى عن دور قيادي في شركة عملات مشفرة وسط تراجع السوق.

ففي إعلان يوم الأربعاء، قالت جينيسيس إن مورو سيترك منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وهو الدور الذي عمل فيه منذ أبريل ٢٠١٦. ووفقًا لمورو، سيدعم جينيسيس "المرحلة التالية من النمو" في دور استشاري مع انتقال الشركة لقيادة جديدة.

وسيعمل المدير التنفيذي للعمليات، ديرار إسلام، كمدير تنفيذي مؤقت بينما يبحث مجلس إدارة شركة جينيسيس عن قائد جديد. أعلنت جينيسيس عن تعيين رئيس جديد للمخاطر ومسؤول الامتثال ورئيس قسم التكنولوجيا والمدير القانوني والمدير المالي في محاولة لتجميع "إدارة المخاطر الشاملة للشركة". وقد ذكرت بلومبرغ يوم الأربعاء أن الشركة التجارية خفضت أيضًا قوتها العاملة المكونة من ٢٦٠ شخصًا بنسبة ٢٠٪ في محاولة للتخلص من التكاليف.

وليس من الواضح إذا ما كانت استراتيجية جينيسيس قد تأثرت بالأحداث المحيطة بتراجع سوق العملات المشفرة. إذ أكدت الشركة التجارية في يوليو أنها تعرضت للاستثمار في شركة ثري آروز كابيتال، وهي الشركة المرتبطة بتيرا وأُمرت بعد ذلك بالتصفية من قبل محكمة بريطانية. وقد صرحت شركة ديجيتال كارنسي غروب أنها تحملت بعض الالتزامات المستحقة على شركة ثري آروز لضمان حصول جينيسيس على رأس مال كافٍ لعملياتها.