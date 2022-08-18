مؤسسة إيثريوم توضح أن ترقية ميرج القادمة لن تقلل من رسوم الغاز

تام شمس - الخميس 18 أغسطس 2022 12:48 صباحاً - وفقًا لتوضيح جديد صادر عن مؤسسة إيثريوم يوم الأربعاء، فإن الترقية المؤقتة القادمة لإثبات الحصة للشبكة - والتي يطلق عليها اسم "ميرج" - لن تقلل من رسوم الغاز. وفيما يتعلق بهذا، كتبت مؤسسة إيثريوم:

"إن رسوم الغاز هي نتاج طلب الشبكة بالنسبة إلى سعة الشبكة. وتؤدي ترقية ميرج إلى التخلص من استخدام إثبات العمل، والانتقال إلى إثبات الحصة للإجماع، ولكنه لا يغير بشكل كبير أي معلمات تؤثر بشكل مباشر على سعة الشبكة أو الإنتاجية."

كما ستلغي عملية ترقية ميرج، التي تسعى إلى الانضمام إلى طبقة التنفيذ الحالية لشبكة إيثريوم الرئيسية مع طبقة إجماع إثبات الحصة الجديدة، بيكون تشين، الحاجة إلى التعدين كثيف الطاقة. ومن المتوقع أن تحدث خلال الربع الثالث أو الأخير من عام ٢٠٢٢. في حين أن العديد من المستثمرين والمتداولين على حدٍ سواء قد اشتروا إيثريوم تحسبًا لترقية ميرج، يبدو أن البعض قد فعل ذلك في ظل المفاهيم الخاطئة بأن سعة الشبكة ستزداد بمجرد بدء الترقية.

وبالنسبة للمبتدئين، يتمتع أي شخص بحرية مزامنة نسخته التي تم التحقق منها ذاتيًا من إيثريوم أو تشغيل عقدة، دون الحاجة إلى متطلبات رهن إيثريوم الأولية. وفيما يتعلق بالرهن، لا يمكن سحب إيثريوم المرهون حتى يتم تشغيل ترقية شنغهاي التالية. على الرغم من ذلك، ستكون مكافآت إيثريوم السائلة في شكل بقشيش رسوم متاحة على الفور. ستكون عمليات سحب المدققين، بمجرد تفعيلها، محدودة بالمعدل لمنع حدوث أزمة سيولة محتملة.

ولن تكون المعاملات أسرع بشكل ملحوظ بعد ترقية ميرج، ولكن من المتوقع أن تزيد عائدات معدل الفائدة السنوية على الشبكة بنسبة ٥٠٪ مقارنة بالوقت الحالي من أجل جذب رأس المال. يعمل مطورو العملاء حاليًا على تحديد موعد نهائي مبدئي يوم ١٩ سبتمبر لإكمال ترقية ميرج، والذي تم تصميمها مع هدف منع حدوث أي تعطل أثناء عملية الانتقال.