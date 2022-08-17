باينانس تطمئن المستخدمين بعد أن تسبب خطأ من جهة خارجية في إيقاف عمليات السحب لفترة وجيزة

تام شمس - الأربعاء 17 أغسطس 2022 11:58 مساءً - أعلنت بورصة العملات المشفرة باينانس عن تجميد مؤقت لعمليات السحب صباح الأربعاء. وقد حدث التعليق عبر شبكات متعددة نتيجة لمشكلة فنية من قبل مزود من جهة خارجية وفقًا لباينانس.

ففي تغريدة، قالت البورصة إن الحادث وقع في حوالي الساعة ٧:٠٠ صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق وتم حله من قبل الفريق في غضون ساعة.

كما طمأنت باينانس المستخدمين أنه على الرغم من التجميد، فإن الأموال آمنة في "SAFU". ويشير هذا الاختصار إلى الصندوق النقدي للبورصة، صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU). تم إنشاء الصندوق في ٢٠١٨ من قبل باينانس لتعويض العملاء في ضوء اختراق البورصة. وهو يتحمل ١٠٪ من جميع رسوم التداول.

وبعد أسئلة حول الصندوق من مستخدمي تويتر، أوضحت البورصة على الفور الغرض من الصندوق وقيمته البالغة مليار دولار.

يأتي هذا بعد أيام فقط من استعادة باينانس لنشاطها وتجميد ما يقرب من ٤٥٠٠٠٠ دولار من الأصول المسروقة من اختراق كيرف فاينانس. في يونيو، أوقفت باينانس أيضًا عمليات سحب بيتكوين (BTC) بسبب الازدحام الكبير في الشبكة. تعتبر باينانس أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم وتتعامل مع ما يقرب من ٣,٢٢٤ ملايين معاملة يوميًا.

تسبب تقلبات السوق في قيام بعض المحتفظين بالعملات بإعادة فحص المكان الذي يخزنون فيه سلعهم الرقمية، حيث يلجأ الكثيرون إلى محافظ الأجهزة كإجابة. وقد رد أحد مستخدمي تويتر علة تجميد يوم الأربعاء من باينانس بالتغريدة التالية: