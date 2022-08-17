كوين فند تُطلق صندوق استثمار ويب ٣ في مرحلةٍ مبكرة بقيمة ٣٠٠ مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 17 أغسطس 2022 06:48 مساءً - أطلقت شركة كوين فند الاستثمارية الخاصة بتقنية بلوكتشين صندوقًا استثماريًا جديدًا مخصصًا لويب ٣ وغيرها من الشركات الناشئة التي تركز على العملات المشفرة، مما فتح الباب أمام فرص تمويل جديدة لأصحاب المشاريع خلال السوق الهابطة.

سيقوم صندوق كوين فند فنتشرز ١ الذي تم إطلاقه حديثًا باستثمار بقيمة ٣٠٠ مليون دولار في شركات المرحلة المبكرة التي تعمل في مجال ويب ٣ والعملات المشفرة وغيرها من القطاعات الفرعية لبلوكتشين، حسبما أعلنت الشركة يوم الأربعاء. وقد تم تمويل الصندوق الجديد من قبل مجموعة من المستثمرين المؤسسيين والمكاتب العائلية ورجال الأعمال في مجال العملات المشفرة.

يعتبر كوين فند فنتشرز ١ أكبر بثلاث مرات من صندوق الشركات الناشئة للعملات المشفرة الذي أطلقته الشركة عام ٢٠٢١، والذي بلغت قيمته ٨٣ مليون دولار. كانت كوين فند مستثمرًا في جولة بيع التوكنات الخاصة لسوق التوكنات غير القابلة للاستبدال راريبل وسولانا لابز بقيمة ٣١٤ مليون دولار. وقد كشفت الشركة يوم الأربعاء أن العديد من شركات محافظها في المرحلة الأولية تستعد لجمع تمويل من الفئة أ لكنها لم تكشف عن أي أسماء.

قالت كوين فند إن أداة الاستثمار الجديدة الخاصة بها تعكس إيمانها بأن ويب ٣ يمثل "الانتقال الجوهري" للإنترنت الجديد. وعلى الرغم من اختلاف التعريفات، يشير ويب ٣ عمومًا إلى النسخة التالية للإنترنت، المدعومة بتقنية بلوكتشين والأصول المرمّزة.

وقد تلقت مشاريع ويب ٣ دعمًا كبيرًا من مجتمع رأس المال الاستثماري. ففي الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، حيث مثّلت هذه الشركات الناشئة حوالي ٤٢٪ من صفقات التمويل الفردية في قطاع العملات المشفرة وفقًا لأبحاث كوينتيليغراف. وعلى الرغم من هذا الدعم، لا تزال أنظمة ويب ٣ البيئية في مراحلها الأولى وفقًا لما قاله ريموند لياو، المدير الإداري في سامسونغ نكست.