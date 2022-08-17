شركة تعدين متعثرة تعيد ٢٦ ألف جهاز تعدين لتخفيف الديون

تام شمس - الأربعاء 17 أغسطس 2022 06:48 مساءً - أعلنت شركة تعدين بيتكوين التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، سترونغهولد ديجيتال ماينينغ (SDIG)، يوم الثلاثاء عن خطوات جديدة لتخفيف الديون المستحقة وإعادة هيكلة عملياتها المالية.

ففي اتفاقية مع شركة الإقراض نيويورك ديجيتال إنفستمنت غروب (NYDIG)، تخطط الشركة لإطلاق ٢٦٠٠٠ من منصات التعدين، منها ١٨٧٠٠ تعمل حاليًا. وستؤدي عملية البيع إلى توفير المزيد من السيولة وإزالة ٦٧,٤ مليون دولار من الديون المستحقة على شركة سترونغهولد. قبل الاتفاقية، كان لدى الشركة ٤٧ مليون دولار من السيولة اعتبارًا من يوم الجمعة.

وبعد إعادة سترونغهولد لـ ٢٦٠٠٠ جهاز تعدين، بمعدل هاش إجمالي يبلغ ٢,٥ إكساهاش في الثانية، سيكون أسطولها التشغيلي حوالي ١٦٠٠٠ جهاز تعدين. وبشكل عام، ستكون سعة معدل الهاش أكثر من ١,٤ إكساهاش في الثانية مع استهلاك طاقة إجمالي يتراوح من ٥٠ إلى ٥٥ ميغاواط.

وقد لعب انهيار سوق العملات المشفرة دورًا مهمًا في الصعوبات الحالية للقائمين بالتعدين. ففي يوليو، انخفضت عائدات تعدين بيتكوين (BTC) إلى أدنى مستوى لها خلال عام واحد عند حوالي ١٥ مليون دولار. وفي هذا الوقت تقريبًا، اضطرت عمليات التعدين الأخرى، مثل كومباس ماينينغ، إلى بيع أجهزة التعدين الخاصة بها أثناء مواجهة الإفلاس.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، قللت شركات التعدين من عملات بيتكوين التي تحتفظ بها بنسبة ٢٧٪ بسبب الحاجة إلى عمليات بيع كبيرة.

ويشير المطلعون في الصناعة إلى السوق الهابطة على أنها لحظة في مجال العملات المشفرة من شأنها التخلص من العمليات التي تفتقر إلى الاستدامة طويلة الأجل مع السماح للآخرين بإعادة الهيكلة.