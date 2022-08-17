التضخم في المملكة المتحدة يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ ٤٠ عامًا

تام شمس - الأربعاء 17 أغسطس 2022 06:48 مساءً - بلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة ١٠,١٪ وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني (ONS). حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة ١٠,١٪ خلال ١٢ شهرًا حتى يوليو ٢٠٢٢، وهي قفزة كبيرة من ٩,٤٪ في يونيو.

وقد ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الإسكان والخدمات المنزلية، بما في ذلك الوقود والنقل (الوقود مرة أخرى) والأغذية والمشروبات هي المسؤولة عن ارتفاع الأسعار.

يبلغ سعر البنزين في المملكة المتحدة حاليًا حوالي ١,٧٢ جنيهًا إسترلينيًا (٢,٠٨ دولار أمريكي) للتر الواحد، بعد أن تجاوز تقريبًا علامة ٢ جنيه إسترليني مؤخرًا. وبالنسبة للديزل، يبلغ السعر ١,٨٤ جنيه إسترليني (٢,٢٣ دولار) للتر الواحد، بعد أن انخفض إلى أقل من ٢ جنيه إسترليني في يونيو. وقد أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية كان أكبر مساهم في معدل التضخم.

وبالنسبة إلى أليكس غلادستين، كبير مسؤولي الإستراتيجيات في مؤسسة حقوق الإنسان، تنضم المملكة المتحدة إلى مجموعة من البلدان التي تعاني من زيادات في الأسعار من رقمين. إذ يعاني أكثر من ملياري شخص في جميع أنحاء العالم من الوضع الذي تتآكل فيه القوة الشرائية بسرعة.

في حين أنه بالنسبة إلى غاي من كوين بورو، فإن الأسوأ لم يأت بعد للبريطانيين مثله. إذ تقترب موجات ارتفاع رسوم الغاز الإضافية في فصل الشتاء حسبما غرد. كما صرح بول ديلز، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في كابيتال إيكونوميكس في يوليو أن التضخم قد "يرتفع إلى ١٢٪ في أكتوبر وأن أسعار الفائدة سترتفع من ١,٢٥٪ إلى ٣٪، على الرغم من أنه متوازن تمامًا سواء ارتفعت بمقدار ٢٥ نقطة أساس أو ٥٠ نقطة أساس في أغسطس."

أرقام التضخم ترتفع في المملكة المتحدة. المصدر: مكتب الإحصاء الوطني

على خلفية تضخمية، تستمر بيتكوين في صراعها مع مستويات منتصف العشرين ألف دولار بينما يدرس المعلقون والخبراء بانتظام إذا ما كانت بيتكوين هي وسيلة تحوط فعالة ضد التضخم.

ذكرت صحيفة الغارديان أنه على مدار السبعين عامًا الماضية، كانت هذه هي المرة الرابعة التي يتجاوز فيها معدل التضخم ١٠٪. وكانت الفترات السابقة منذ أكثر من ٤٠ عامًا - عندما كانت مارغريت تاتشر في السلطة.