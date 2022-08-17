دو كوون يستعين بمحامين في كوريا الجنوبية للتحضير لتحقيق تيرا

تام شمس - الأربعاء 17 أغسطس 2022 06:48 مساءً - ورد أن الشريك المؤسس لشركة تيرافورم لابز، دو كوون، قد عيّن محامًا من شركة محاماة محلية في كوريا الجنوبية بعد أيام قليلة من الادعاء بأن السلطات الكورية الجنوبية لم تتواصل معه بعد أو توجه إليه أي اتهامات.

ووفقًا لتقرير إعلامي محلي، قدم كوون مؤخرًا خطاب تعيين لمحامي في مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية، وهي الإدارة التي تحقق حاليًا في انهيار تيرا-لونا.

وبينما يدعي كوون أنه لم يتم توجيه أي اتهامات ضده، ورد أن المدعين العامين في كوريا الجنوبية وراء التحقيق مع تيرافورم لابز قد نفذوا إجراء بحث ومصادرة لـ ١٥ شركة في الأسبوع الثالث من شهر يوليو. وهي تتضمن سبع بورصات عملات مشفرة مرتبطة بانهيار تيرا.

وبحسب ما ورد أبلغ المدعون كوون، الذي كان يقيم في سنغافورة وحظروا رحيل الأشخاص الرئيسيين.

كان لانهيار تيرا يو إس دي وانهيار النظام البيئي بقيمة ٤٠ مليار دولار تأثير كارثي على النظام البيئي الأكبر. حيث أدى الحادث لاحقًا إلى انتشار الأزمة في جميع أنحاء نظام العملات المشفرة مما أثر سلبًا على العديد من شركات إقراض العملات المشفرة وصناديق التحوط.