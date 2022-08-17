هل عملة بيتكوين هي حقًا تحوط ضد التضخم؟

تام شمس - الأربعاء 17 أغسطس 2022 12:48 صباحاً - في حين أن بيتكوين (BTC) قد فشلت في مواجهة التضخم العالمي المتفشي هذا العام، إلا أنه لا يزال ينبغي اعتبارها وسيلة للتحوط من التضخم، حسبما يقول ستيفن لوبكا، المدير الإداري للمستهلكين من القطاع الخاص في سوان بيتكوين.

ووفقًا للوبكا، تعمل بيتكوين بشكل جيد كتحوط ضد ارتفاع الأسعار عندما يكون التضخم ناتجًا عن التوسع النقدي. وتكون أقل فاعلية عندما يكون التضخم ناتجًا عن اضطراب إمدادات الغذاء والطاقة، وهو ما يراه السبب الرئيسي للتضخم المتفشي هذا العام.

حيث قال لوبكا إنه "في عالم ترتفع فيه أسعار السلع بسبب حدوث خسارة جذرية في الوفرة، لن تحمي بيتكوين المستثمرين من ذلك".

ويشير أيضًا إلى أن عملة بيتكوين هي وسيلة تحوط أفضل ضد التضخم من الأسهم أو العقارات لأنها لا تحتاج إلى صيانة، كما أنها لا تتأثر بالمخاطر التي ينطوي عليها انتقاء الأسهم.

وأوضح أن "بيتكوين ليس لديها أي من تلك المخاطر التي حددتها للتو مثل الأسهم أو المساكن. فهي مخزن خالص للقيمة".

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