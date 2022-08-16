بلوك فاي تتصدر قائمة إنك. ٥٠٠٠ بنمو إيرادات يقارب ٢٥٠٠٠٠٪ خلال ثلاث سنوات

صنفت مجلة إنك. شركة بلوك فاي بأنها الشركة الأسرع نموًا في الولايات المتحدة في عام ٢٠٢٢. وهي تأتي على رأس قائمة مجلة إنك. ٥٠٠٠ لعام ٢٠٢٢، حيث شهدت نموًا بنسبة ٢٤٥٦١٦٪، متقدّمة بأكثر من ٩٩٠٠٠٪ على الشركة التي احتلت المركز الثاني، وهي منصة لتوظيف الممرضات. كان متوسط ​​معدل النمو ٢٣٠٪ عبر جميع الإدخالات البالغ عددها ٥٠٠٠.

وقائمة الشركات "تصنف الشركات حسب نمو الإيرادات الإجمالية على مدى ثلاث سنوات"، وفقًا للمجلة. في عالم العملات المشفرة سريع الحركة، تعد ثلاث سنوات حقبة من الناحية العملية، وكان إنجاز بلوك فاي ملحوظًا بشكل خاص بعد عدد من التحولات الدراماتيكية للشركة والصناعة هذا العام.

حيث أشار مقال مصاحب في إنك. إلى أن شركة بلوك فاي للخدمات المالية المشفرة للتمويل المركزي بدأت العام كيونيكورن في محادثات مع جي بي مورغان حول طرحها للاكتتاب العام. وقد تم اعتبار الغرامة البالغة ١٠٠ مليون دولار التي دفعتها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في فبراير بسبب مبيعات الأوراق المالية غير المسجلة المزعومة أخبارًا جيدة جزئيًا على الأقل، حيث وضعت الشركة في طريقها لإنشاء أول منتج عملات مشفرة خاضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) من حساب الفائدة لبلوك فاي.

لكن بلوك فاي فقدت مكانتها كيونيكورن بحلول منتصف العام، وانخفضت قيمتها بسبب شتاء العملات المشفرة الأولي. حيث قامت بتسريح ٢٠٪ من موظفيها البالغ عددهم ٨٥٠ موظفًا بعد تجميد سيلسيوس لعمليات السحب، على الرغم من أن فلوري ماركيز، أحد مؤسسي بلوك فاي، أصر على أن التسريح كان مخططًا وأن التوقيت كان مصادفة. وقد وصفت هي المؤسس المشارك، زاك برنس، القرار بأنه "مؤلم" في ذلك الوقت.