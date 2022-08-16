سعر سولانا (SOL) مهيأ لانهيار محتمل بنسبة ٩٥٪ - إليكم السبب

تام شمس - الثلاثاء 16 أغسطس 2022 11:53 مساءً - ارتفع سعر سولانا (SOL) بحوالي ٧٥٪ بعد شهرين من تسجيله للقاع محليًا بالقرب من ٢٥,٧٥ دولارًا، لكن الاتجاه الصعودي الرائع للتوكن معرض لخطر التراجع الكامل بسبب مؤشر فني هبوطي ينذر بالسوء.

إعداد انهيار SOL كبير يظهر في الأفق

يظهر النمط الذي يطلق عليه "الرأس والكتفين (H&S)" عندما يشكل السعر ثلاث قمم متتالية فوق مستوى مقاومة مشترك (يسمى خط العنق). والجدير بالذكر أن الذروة الوسطى (الرأس) تأتي أعلى من الكتفين الآخرين اللذين يكونان متساويين في الارتفاع تقريبًا.

وتتلاشى أنماط الرأس والكتفين بعد كسر السعر أسفل خط العنق. عند القيام بذلك، ينخفض ​​السعر بقدر المسافة بين قمة الرأس وخط العنق عند قياسه من نقطة الانهيار، وفقًا لقاعدة التحليل الفني.

يبدو أن SOL كانت تشكل إعدادًا هبوطيًا مشابهًا على المخططات البيانية ذات الإطار الزمني الأطول.

مخطط سعر أسبوعي لزوج سولانا مقابل الدولار يعرض تفاصيل الرأس والكتفين. المصدر: تريدينغ فيو

على المخطط البياني الأسبوعي، كان التوكن يشكّل الكتف الأيمن للنموذج العام، مما يشير إلى تصحيح باتجاه خط العنق عند ٢٧ دولارًا خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٢. وفي الوقت نفسه، قد يؤدي الانهيار تحت ٢٧ دولارًا إلى تصحيح ممتد نحو ٢,٨٠ دولار.

بعبارة أخرى، انخفض السعر بنسبة ٩٥٪ بحلول نهاية عام ٢٠٢٢ أو أوائل عام ٢٠٢٣، وهو الإعداد الذي توقعه أيضًا المحلل المسمى "PROFIT BLUE".

هل هذا صعود من سوق هابطة؟

يبدو الإعداد الهبوطي المخيف للغاية لسولانا لأنه يحد من الاتجاهات عبر الأسواق المعرضة للمخاطرة، مدفوعًا بشكل أساسي برد فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد للضغوط التضخمية.على سبيل المثال، أغلقت SOL الأسبوع المنتهي يوم ١٤ أغسطس بربح ١٠,٥٪، على غرار بيتكوين (BTC) ومؤشر إس وبي ٥٠٠ القياسي. وقد استجابت هذه الأسواق لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) الذي كان أضعف من المتوقع، مما زاد من احتمالات أن يبطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة.

معامل الارتباط اليومي لزوج سولانا مقابل الدولار وإس وبي ٥٠٠. المصدر: تريدينغ فيو

لكن العديد من المحللين حذروا من هذه الارتفاعات المستمرة في الأسعار في الزوايا المحفوفة بالمخاطر في السوق، مستشهدين بأجزاء من الأدلة التاريخية على ارتداد مماثل في السوق الهابطة. لذلك، تتحول مخاطر انتعاش SOL بنسبة ٧٥٪ إلى وهمية إذا ظلت علاقتها بالأصول ذات المخاطر العالية إيجابية.

من منظور أساسي، تواجه سولانا أيضًا إشاعات مغرضة شديدة بسبب الانقطاعات المتكررة للشبكة ومشكلات المركزية. ومع ذلك، فقد أدخل داعمو المشروع ترقيات جديدة لإصلاح هذه المشكلات، حسبما ناقش كوينتيليغراف.

ولكن حتى في ذلك الوقت، فإن انهيار الأسعار بنسبة ٩٥٪ أمر "جامح" للغاية، كما يقترح محلل السوق IncomeSharks، قائلًا إن ذلك سيعني أن سولانا هو مشروع هربو احتيالي مثل تيرا (LUNA) - الآن تيرا كلاسيك (LUNC).

وقد يؤدي الانخفاض الكبير التالي إلى قيام SOL باستكشاف فرص الارتداد بالقرب من خط اتجاه دعم تصاعدي متعدد السنوات، كما هو موضح أدناه.

مخطط السعر اليومي لزوج SOL مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

بمعنى آخر، يمكن أن يستمر استمرار SOL الهبوطي حتى يصل سعره إلى ٢٠ دولارًا، بانخفاض أكثر من ٥٥٪ من سعر ١٦ أغسطس.

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