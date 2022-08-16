بنك الصين يكشف النقاب عن برنامج اختبار العقد الذكي الجديد لعملة e-CNY للتعليم المدرسي

وفقًا لموقع الأخبار المحلي سوهو دوت كوم، أعلن بنك الصين المملوك للدولة يوم الثلاثاء عن برنامج جديد لربط التعليم في المدارس الابتدائية بالعقود الذكية. ففي شراكة مشتركة مع السلطات التعليمية والمالية المحلية، سيتمكن أولياء الأمور المقيمون في مدينة تشنغدو، الواقعة في مقاطعة سيتشوان الصينية، من تسجيل أطفالهم في دروس ما بعد المدرسة أو الدروس اللامنهجية باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي لليوان الرقمي، أو e-CNY.

وفي إطار الاختبار التجريبي، يبدأ أولياء الأمور بدفع وديعة إلى كيان تعليمي خاص لسلسلة من الدروس. بعد ذلك، يربط العقد الذكي كل درس على أساس تناسبي مع الإيداع. وبهذه الطريقة، إذا فات أطفالهم درسًا، فسيتم تلقائيًا إرجاع دفعة e-CNY إلى حسابهم عبر العقد الذكي. حيث صرح بنك الصين:

"يسعى البرنامج إلى استكشاف الفوائد التي توفرها العقود الذكية لعملة e-CNY. وتتمثل إحدى حالات الاستخدام المحتملة في استبدال دور السلطات التنظيمية في مراقبة معاملات الدفع بين أولياء الأمور وكيانات التعليم الخاص. وهناك حالة أخرى تتمثل في تحسين سيولة المعاملات من خلال عدم وجود رسوم معاملات مضمنة في تصميم e-CNY".

في السابق، أطلق بنك الصين برنامج توزيع توكنات e-CNY لسكان مدينة تشونغتشينغ كجزء من الحافز المحلي لخفض انبعاثات الكربون. يمكن للمستخدمين الذين يتلقون التوكنات الموزعة صرف أموالهم لركوب السكوتر وتوصيل الطعام بدون أواني معبأة وأكياس تسوق وتذاكر لوسائل النقل العام قابلة لإعادة التدوير. يقبل أكثر من ٤٥٦٧٠٠٠ تاجر في جميع أنحاء الصين الآن عملة e-CNY كدفعة تتماشى مع استراتيجية الدولة لتحفيز الاقتصاد ورقمنته بمساعدة التقنيات الناشئة مثل بلوكتشين.