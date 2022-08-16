كوين بيز ستقوم بإيقاف عمليات إيداع وسحب توكنات إيثريوم وERC-٢٠ أثناء ترقية ميرج لإيثريوم

تام شمس - الثلاثاء 16 أغسطس 2022 11:53 مساءً - أعلنت بورصة العملات المشفرة كوين بيز ومقرها الولايات المتحدة أنها ستعلق مؤقتًا عمليات إيداع وسحب توكنات معينة عندما يقوم مطورو إيثريوم الأساسيون بنقل بلوكتشين إلى إثبات الحصة أو PoS.

ففي تدوينة يوم الثلاثاء، قال مدير منتجات كوين بيز "أرمين رضائيان-أسيل" أنه خلال حدث ترقية ميرج، ستوقف بورصة العملات المشفرة عمليات الإيداع والسحب لتوكنات إيثريوم (ETH) وتوكنات ERC-٢٠ "كإجراء وقائي" للتعامل مع عملية الانتقال. كما حذرت البورصة المستخدمين من المحتالين الذين يقدمون توكنات ETH٢، قائلةً إن مستخدمي العملات المشفرة لا يحتاجون إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتلقي إيثريوم المكدسة قبل ترقية ميرج.

حيث قال رضائيان أسيل "على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون ترقية ميرج سلسة من منظور المستخدم، إلا أن وقت التوقف هذا يسمح لنا بضمان أن التحول قد انعكس بنجاح من خلال أنظمتنا". "نحن لا نتوقع أن تتأثر أي شبكات أو عملات أخرى ولا نتوقع أي تأثير على تداول توكنات إيثريوم وERC-٢٠ عبر منتجات التداول المركزية الخاصة بنا."

من المحتمل ألا تكون بورصة العملات المشفرة هي الوحيدة التي تعلن عن احتياطات أو تغييرات في نشاط التداول مع اقتراب موعد ترقية ميرج لإيثريوم. أفاد كوينتيليغراف يوم الجمعة أنه على الرغم من أنه قد تكون هناك "ظروف غير متوقعة"، توقع المطورون الأساسيون موعدًا مبدئيًا لترقية ميرج في ١٥ سبتمبر.

وبعد انتقال شبكة إيثريوم من إثبات العمل إلى إثبات الحصة، يتوقع الكثيرون أن استهلاكها للطاقة سينخفض ​​بشكل سريع، وستتحسن قابلية التوسع، وستكون أقل عرضة للهجمات. كذلك أفاد كوينتيليغراف يوم السبت، أن رسوم غاز إيثريوم قد لا تنخفض بالضرورة وأن المعاملات على الشبكة من المحتمل ألا تكون أسرع بشكل ملحوظ من ذي قبل.