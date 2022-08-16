هوبي غلوبال تعلّق تداول المشتقات في نيوزيلندا

تام شمس - الثلاثاء 16 أغسطس 2022 05:45 مساءً - أعلنت بورصة العملات الرقمية هوبي غلوبال عن تعليق تداول المشتقات في نيوزيلندا، حيث قال بيان هوبي إن القيود الجديدة على عروض المشتقات تأتي في ضوء الامتثال للوائح المحلية.

لن يتمكن المستخدمون في نيوزيلندا بعد الآن من الوصول إلى خدمات تداول المشتقات، والتي تشمل العقود الآجلة بالهامش بالعملات والمقايضات، والعقود بهوامش USDT والخيارات والمنتجات المتداولة في البورصة (ETPs).

وستدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ في ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢. في نفس اليوم، لن تقبل هوبي غلوبال المستخدمين الذين لديهم معلومات اعرف عميلك (KYC) في نيوزيلاندا، إلى جانب عناوين IP من المنطقة. يمكن للمستخدمين الراغبين في إغلاق الصفقات النشطة القيام بذلك فقط بحلول تاريخ سريان القيود أو بعده.

تمتلك هوبي قائمة متزايدة من البلدان المحظورة، بما في ذلك ١١ سلطة قضائية غير قادرة على الوصول إلى أي من خدماتها، وتقع مواقع مثل الولايات المتحدة وكندا واليابان ضمن هذه الفئة. في الوقت نفسه لا تستطيع أماكن مثل البر الرئيسي للصين وتايوان والمملكة المتحدة الوصول إلى تداول المشتقات.

على الرغم من هذا التطور في نيوزيلندا، فقد اتخذت الشركة مؤخرًا خطوات نحو توسيع عروضها في مناطق أخرى. ففي أوائل أغسطس، تلقت هوبي الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية الأسترالية، وهي دولة مجاورة لنيوزيلندا، لتكون مزودًا لخدمة البورصة. وفي الولايات المتحدة، حصلت هوبي على ترخيص شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية في يوليو الماضي.

تأتي كل هذه التطورات في الوقت الذي أطلقت فيه هوبي مبادرة استثمارية بقيمة مليار دولار مع التركيز على التمويل اللامركزي (DeFi) وتوسع ويب ٣.