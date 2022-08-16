التوسّع في حاملي بيتكوين على المدى القصير يشير إلى "التدفق النهائي" للبائعين

تام شمس - الثلاثاء 16 أغسطس 2022 12:53 مساءً - يمكن أن يشير الارتفاع الأخير في المحتفظين بعملات بيتكوين (BTC) على المدى القصير إلى "التدفق النهائي" للبائعين، مما يعني أن أحداث الاستسلام قد انتهت، مما يجعل السوق جاهزًا لأشهر من التراكم.

ويشير أحدث تقرير بعنوان "The Week On Chain" من شركة تحليل السوق غلاسنود يوم الاثنين إلى أن المحتفظين بالعملات على المدى القصير (STHs) وسعوا ممتلكاتهم بمقدار ٣٣٠٠٠٠ بيتكوين منذ انهيار تيرا الكارثي في ​​مايو. نتيجة لذلك، قد يكونون بمثابة طائر الكناري في منجم الفحم الذي يشير إلى الطريق إلى انتعاش السوق.

خلال عمليات البيع الجماعي التي بدأت في مايو حتى يونيو، أسس المحتفظون بعملات بيتكوين على المدى القصير اتجاهًا جديدًا عن طريق شراء عملات رخيصة للغاية بسعر أو أقل من ٢٠٠٠٠ دولار، مما يضعهم في "مركز مالي مع ميزة".

ويشير التقرير إلى أن تدفق حوالي ٢٠٠٠٠٠ عملة من المحتفظين بالعملات على المدى الطويل (LTHs) وصافي التدفقات الخارجة منذ مايو يبدو أنهما كانا المساهمين الرئيسيين في تضخم إمدادات المحتفظين بالعملات على المدى القصير. وإجمالًا، تشير هذه الأحداث إلى حدوث استسلام وأن المحتفظين بالعملات على المدى القصير "تدخلوا أثناء عملية التصفية، ويملكون الآن عملات بتكلفة أقل بكثير".

يتم تعريف المحتفظين بالعملات على المدى القصير على أنها محافظ احتفظت ببيتكوين لمدة لا تزيد عن ١٥٤ يومًا. ويصبحون محتفظين بالعملات على المدى الطويل بعد ١٥٥ يومًا.

عادةً ما، يشتري المحتفظين بالعملات على المدى القصير عملات عند أو بالقرب من الأسعار المرتفعة على الإطلاق ويبيعون بسعر أقل بكثير لأن "التراكم الشديد لدى المحتفظين بالعملات على المدى القصير يتزامن عادةً مع تشكيلات السوق الصاعدة". مع ذلك، صرحت شركة غلاسنود بأن المشترين من مايو ويونيو خلقوا "انحرافًا بنّاءًا" في مخالفة هذا الاتجاه.

وأضافت أن "مثل هذه الأحداث تصف تحويل العملات إلى مشترين جدد تم تصنيفهم في البداية على أنهم محتفظين بالعملات على المدى القصير، ولكن على أساس التكلفة المنخفضة، لكنهم يتمتعون بوضع مالي مفيد للاحتفاظ بالعملات من هناك".

كذلك تقترح غلاسنود أن الجانب التالي لتحول السوق الذي يجب على المحللين النظر فيه هو ما إذا كان المحتفظين بالعملات على المدى القصير الجدد من مايو ويونيو "لديهم قناعة بالتمسك" ويساهمون في زيادة الأسعار.