بيتغو ستقاضي شركة غالاكسي ديجيتال مقابل ١٠٠ مليون دولار بسبب عملية الاستحواذ التي تم إسقاطها

تام شمس - الثلاثاء 16 أغسطس 2022 02:49 صباحاً - قالت شركة بيتغو لحفظ الأصول الرقمية إنها تخطط للحصول على أكثر من ١٠٠ مليون دولار كتعويضات من غالاكسي ديجيتال، زاعمةً أن شركة الاستثمار مدينة للأموال كجزء من "رسوم إلغاء عكسية" في قرارها بإنهاء اتفاقية الاستحواذ.

ففي تدوينة يوم الاثنين، أشارت بيتغو إلى تصرفات غالاكسي بأنها "غير مناسبة" في الادعاء بانتهاك العقد لإسقاط اتفاقية للاستحواذ على شركة حفظ الأصول الرقمية. قامت بيتغو بالاستعانة بخدمات شركة المحاماة كوين إيمانويل لمتابعة الإجراءات القانونية ضد غالاكسي لعدم دفع "١٠٠ مليون دولار كرسوم إلغاء عكسية كانت قد وعدت بها في مارس ٢٠٢٢."

ووفقًا لغالاكسي، فشلت بيتغو في تقديم بيانات مالية مدققة لعام ٢٠٢١ بحلول ٣١ يوليو ٢٠٢٢ كجزء من اتفاقية الاستحواذ، وهو ادعاء نفاه شريك كوين إيمنويل، آر بريان تيمونز، قائلًا:

"إن محاولة مايك نوفوغراتز وغالاكسي ديجيتال لإلقاء اللوم على بيتغو هو أمر سخيف [...] إما أن غالاكسي تدين لبيتغو برسوم إنهاء بقيمة ١٠٠ مليون دولار كما وعدت أو أنها تصرفت بسوء نية وتواجه أضرارًا بهذا القدر أو أكثر."

أعلنت شركة غالاكسي عزمها الاستحواذ على بيتغو في مايو ٢٠٢١ كجزء من خطط طرحها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة. وبعد تأخير في نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٢ قال خلاله الرئيس التنفيذي لشركة غالاكسي، مايك نوفوغراتز، إن الشركة "قامت بتعديل الصفقة بعض الشيء"، كان من المتوقع أن تتم عملية الاستحواذ بين الربعين الثاني والرابع من عام ٢٠٢٢.

حيث قال متحدث باسم غالاكسي لكوينتيليغراف: "نعتقد أن مزاعم بيتغو لا أساس لها وسوف ندافع عن أنفسنا بقوة". "لم تقدم بيتغو بعض بياناتها المالية التي تحتاجها غالاكسي من أجل وثائقها المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. ومن ثم اتخذ مجلس إدارة شركة غالاكسي قرارًا بممارسة حقه التعاقدي في الإنهاء".