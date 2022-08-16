إكونيكس تغلق بورصتها للعملات المشفرة بعد عامين

تام شمس - الثلاثاء 16 أغسطس 2022 12:52 صباحاً - أعلنت شركة إكونيكس للاستثمار في الأصول الرقمية المدرجة في بورصة ناسداك أنها ستخرج من "مجال بورصات العملات المشفرة المزدحمة" عن طريق إغلاق جزء من عملياتها.

ففي إعلان يوم الاثنين، قالت إكونيكس إنها ستغلق التداول في بورصة العملات المشفرة الخاصة بها يوم ٢٢ أغسطس، مع السماح للمستخدمين بسحب الأموال حتى ١٤ سبتمبر. وقالت الشركة إن الإغلاق هو جزء من جهد لتبسيط العمليات التي تركز على تقديم "الأمور الأكثر احتمالية لنمو الإيرادات والاستدامة المالية طويلة الأجل، والتي تضمنت إدارة الأصول وخدمات الحفظ في ديجي فولت.

حيث قال جوناثان فارنيل، الرئيس التنفيذي لشركة إكونيكس: "سيؤدي إغلاق البورصة إلى تبسيط أعمالنا بشكل كبير، وتضييق نطاق تركيزنا وتحرير الموارد والسماح لنا بالعمل كمنظمة أكثر كفاءة مع القدرة على متابعة قطاعات السوق التي توفر أكبر قدر من الإمكانات". ونحن نتبنى وجهة نظر واقعية مفادها أن بورصتنا لن تقوم بأي تغيير بالنسبة لنا ماليًا على المدى القريب إلى المتوسط. ونحن لا نرى قيمة في الاستمرار في تحمل تكاليف تشغيل البورصة أثناء ما قد يكون تراجعًا مطولًا في السوق".

وقد قالت البورصة إن توكن EQO الخاص بها "سيتوقف عن التداول بأثر فوري" كجزء من التحول في الإستراتيجية. وأضافت إكونيكس أنها ستنقل أعمالها الرئيسية والعديد من الأشخاص من الإدارة من هونغ كونغ إلى المملكة المتحدة، حيث كان مقر العديد من عمليات ديجي فولت.

تم إطلاق إكونيكس في مايو ٢٠٢٠، وقد خضع لبعض التغييرات في القيادة، من ريتشارد بايوورث الذي أشرف على بدء البورصة خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢١ إلى الرئيس التنفيذي المؤقت أندرو إلدون بدءًا من ديسمبر ٢٠٢١. وقد تولى فارنيل العمليات في الشركة في مارس، وكان لديه خبرة في العمل في باينانس وإيتورو.