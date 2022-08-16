المجلس التنظيمي الكندي ينشئ ملفًا جديدًا للتسجيل المسبق لمنصات العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 16 أغسطس 2022 12:52 صباحاً - أعلن مسؤولو الأوراق المالية الكنديون (CSA)، وهو مجلس منظمي الأوراق المالية في المقاطعات والأقاليم، يوم الاثنين أنه من المتوقع أن تقدم منصات تداول العملات المشفرة تسجيلًا مسبقًا تتعهد به الجهات التنظيمية الرئيسية أثناء اتخاذها خطوات للامتثال التام للوائح الأوراق المالية. قدمت منصتان، وهما كريبتو دوت كوم والمنصة الكندية كوين سكوير كابيتال ماركتس، هذه التعهدات بالفعل.

ومن المتوقع أن توافق منصات التداول في التعهد على الامتثال للشروط والأحكام المتعلقة بحماية المستثمر. وسيسمح تقديم التعهد لمنصات تداول العملات المشفرة بمواصلة العمل أثناء مراجعة طلباتها للتسجيل في مسؤولو الأوراق المالية الكنديون. يعد التعهد الجديد جزءًا من "النهج المؤقت" الذي تم تقديمه في الإرشادات المتعلقة بمتطلبات قانون الأوراق المالية لمنصات تداول الأصول المشفرة الصادرة في مارس ٢٠٢١ من قبل مسؤولو الأوراق المالية الكنديون ومنظمة تنظيم صناعة الاستثمار الكندية (IIROC).

وقد قدمت كريبتو دوت كوم وكوين سكوير كابيتال ماركتس تعهدات إلى هيئة الأوراق المالية في أونتاريو، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية. وقالت الهيئة في إعلانها إنها تجري مناقشات مع منصات أخرى حول التعهد.

تواجه منصات تداول العملات المشفرة في كندا فترات انتظار طويلة للتسجيل. ويمكنهم الحصول على حالة "تاجر مقيد" قبل تلقي التسجيل الكامل. المنصات التي تقدمت بطلب لتكون تجارًا مقيدين لا تزال بحاجة إلى تقديم التعهد الذي تم إنشاؤه حديثًا.

حيث أشارت كريبتو دوت كوم في بيان إلى أنها تخضع بالفعل للتنظيم في كندا من قبل مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا (FINTRAC) وAMF في كيبيك. وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة كريبتو كوم، كريس مارساليك، في البيان:

"يمثل سوق أمريكا الشمالية، وكندا على وجه التحديد، مجالًا مهمًا للنمو المحتمل لسوق العملات المشفرة."

أشارت مسؤولو الأوراق المالية الكنديون إلى أن المنظمات الأعضاء يمكنها "اتخاذ إجراءات" ضد المنصات التي لا تقدم تعهدًا.